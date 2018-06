Pénteken indul az új kormányközeli Retro Rádió

A korábbi hírekkel ellentétben az új rádió nem POP FM néven, hanem az eddig Budapesten sugárzó Retro Rádió nevét és arculatát átvéve indul el - írja a 24.hu.

Ha valaki kételkedett volna a legújabb médiafelület kormányhűségében, akkor megnyugtatjuk, hogy a rádiós cégnek a Médiatanács pályázatát megelőzően Andy Vajna kormánybiztos volt a tulajdonosa, és néhány nappal ezelőttig a Rádió 1 -gyel hálózatba kapcsolódva működtetett rádiót Székesfehérváron és Mosonmagyaróváron. A jelenlegi tulajdonos és ügyvezető, Bakai Mátyás pedig sokáig a Rádió 1-et működtető Radio Plus Kft.-nek volt a társügyvezetője Vajna mellett.

Ha ez még nem lenne elég, akkor hozzátesszük, hogy a vállalkozás a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába került MKB Banktól vett fel hitelt.

A frekvenciáért egyébként a korábban azon sugárzó Class FM is nyújtott be pályázatot, ám formai érvénytelenségre hivatkozva a Médiatanács rögtön kizárta őket az eljárásból. A Class FM emiatt beperelte a Médiatanácsot, miközben még az a per sem zárult le, amit azért indítottak, mert a Class FM-et működtető Advenio Zrt. úgy gondolta, hogy a Médiatanács 2016-ban jogszerűtlenül döntött úgy, hogy nem hosszabbítja meg további 5 évvel a 7 éves médiaszolgáltatási jogosultságát.