Mi közünk hozzá, ha lelőnek egy konteógyárost a közösségi médiáról? - Adalék az Alex Jones-ügyhöz

A Guardian a héten számolt be arról, hogy Alex Jonest a Twitter is letiltotta egy megosztott videó miatt, igaz nem permanensen, mint a Facebook, a YouTube, az Apple vagy a Spotify. Az összeesküvés-elméleteiről híres műsorvezető 7 napig nem posztolhat, lájkolhat vagy retweetelhet az oldalon, de a különféle tartalmakat továbbra is láthatja. Ugyanakkor a tiltás csak Jones személyes oldalát érinti, az Infowars accountja továbbra is érintetlen és működőképes.

A Twitter szóvivője szerint a Jones által közzétett videó - melyben a műsorvezető arra biztatta Donald Trump híveit, hogy készítsék elő a "harci puskáikat" többek között a média ellen - megsértette az oldal felhasználói szabályzatát, és felszólították az alternatív médiaszemélyiséget, hogy törölje a kifogásolt tartalmat.

Az Infowars tartalmai Magyarországon annak ellenére sem túl ismertek, hogy konteógyártásban valószínűleg remekül fölveszik a versenyt a fideszes médiagépezettel és a pártutasításra működő közmédiával. Jones műsora különösen gazdag tárházát produkálja a legelrugaszkodottabb összeesküvés-elméleteknek és a kritikátlan Trump-imádatnak. Az Egyesült Államokban több per is folyik a nagyhangú megmondóember ellen, aki nem egy eljárásban védekezett már azzal, hogy akit a nézők a monitoron látnak, az nem az igazi Alex Jones, csupán egy túljátszott karakter, a becsavarodott injekciós médiaszemélyiség egy felpörgetett verziója, a cél pedig nem a hírszolgáltatás, hanem a szatirikus szórakoztatásba csomagolt társadalmi kommentár.

Hogy ezt ki, mennyire hiszi el neki, teljesen mellékes. Legalábbis az kellene, hogy legyen, amíg a fickó nem sérti meg a közösségi média játékszabályait. Már pedig az underground médiaszemélyiség a tiltáshullám előtt is csak a szokásos formáját hozta, melyet lassan húsz éve eltűrtek a neves közösségi médiaplatformok, egészen mostanáig.

A szólásszabadságért, szűkebb értelemben az internetes szólás- és véleményszabadságért síkra szálló alternatív média és a virtuális tér véleményvezérei szerint, ami Jones-szal történik, az csupán egy tesztüzem, ami idővel minden közösségi média felhasználóra hatással lesz, ezért érdemes résen lenni annak, aki nem akarja, hogy a Szilícium-völgyből mondják meg neki, mit posztolhat a közösségi oldalára és melyek a "megfelelő" tartalmak, amelyeket láthat.

A szólásszabadság és a közösségi média fő konfliktusának forrása az amerikai belpolitikában keresendő. A tengerentúli közbeszédben nyílt titokként kezelik, hogy az olyan nagy platformok, mint a Facebook, a YouTube, a Twitter vagy a Reddit az irányelveikben megfogalmazott politikai semlegességen és véleményegyenlőségen alapuló működést a legritkább esetben veszik komolyan. A legtöbb cégnél kifejezetten a baloldali, neoliberális irányzatok dominálnak, a konzervatív jobboldali tartalmakat pedig kimondva-kimondatlanul igyekeznek visszaszorítani, ellehetetleníteni.

Ehhez szinte az összes platformon kiváló ürügyként szolgál az álhírek és a botok - nem valós, algoritmusok, fizetett aktivisták vagy csalók által generált virtuális felhasználók, amiket a vélemények befolyásolására, pénzügyi és egyéb visszaélésekre használnak - elleni küzdelem, ami nagyjából a Georg W. Bush-éra alatt született "terrorizmus elleni harc" módszertanainak virtuális térbe való átültetésén alapszik.

Az, hogy például a Twitter nem sietett Alex Jones torkára lépni, nem csak annak köszönhető, hogy a médiafigura nem szegte meg a szabályokat, ahogy azt Jack Dorsey vezérigazgató is hangsúlyozta, miután tétlenségéért komoly kritikákat kapott a többi cég, a demokraták és a baloldali politikai aktivisták soraiból. A cég ugyanis év elején egy elég húsba vágó PR-veszteséget szenvedett el, amikor egy jobboldali internetes médium rejtett kamerával rögzített jó pár beszélgetést a cég jelenlegi és volt szakembereivel, akik mind megerősítették:

a Twitter aktívan monitorozza és szűri a konzervatív, jobboldali, republikánus tartalmakat, a felhasználókat pedig saját neoliberális, baloldali értékrendjük mentén kezelik az oldalon.

A videóban a Twitter-alkalmazottak arról is beszélnek, hogy elterjedt gyakorlat az úgynevezett "árnyék-tiltás" (shadowbanning), ami azt jelenti, hogy az adott felhasználó által közzétett bejegyzések mások számára rejtve maradnak vagy sokkal kevesebb embert érnek el, mint normál esetben, egyfajta virtuális hangtompítót téve a felhasználóra:

Erről a gyakorlatról múlt hónapban Donald Trump is tweetelt, miszerint utána fognak járni a gyakorlatnak, mert nem állapot, hogy a közösségi oldal állítólag prominens republikánusokat is ilyen elbánásban részesít:

Twitter "SHADOW BANNING" prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.