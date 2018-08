Orbán muszlim haverja luxusszállót épít a volt K&H-székház helyére

Az Orbán Viktor török üzletember barátjához, Tiborcz István üzlettársához, Adnan Polathoz kötődő PD Real Estate Kft. szerezte meg a volt K&H-székházat és annak telkét – számol be az Átlátszó. A XIII. kerületi szocreál épületnek – mely évtizedekkel ezelőtt a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) székháza is volt – már a bontását is megkezdték. A lap szerint egy dunai panorámával rendelkező luxusszálloda épülhet a helyére.

A tényfeltáró portál azt írja, a PD Real Estate-nek két, Hollandiában bejegyzett tulajdonosa van: a HBRE International Investsments BV és az Emirkerim BV. Előbbi annak az Adnan Polatnak az érdekeltsége, aki a PD Real Estate-nek is cégjegyzésre is jogosult ügyvezetője.

A PD Real Estate Cégbírósághoz leadott éves beszámolójának kiegészítő mellékletéből az derül ki, az alapítás évében (2016-ban) 1,8 milliós, tavaly pedig 10,2 milliós veszteséget hozott össze. Tárgyi eszközeinek értéke 2017-ben nulláról 3,1 milliárdra emelkedett, valószínű, ennyiért szerezte meg a K&H-székházat. Eszközoldalon említésre méltó még, hogy pénzeszközei 2017 végére 1,2 millió forintról 1,2 milliárdra ugrottak. Emellett forrásoldalon valamivel kevesebb mint 2,5 milliárd forint hosszú lejáratú, valamint 1,8 milliárd forint rövid lejáratú kötelezettsége van. Utóbbi kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn, azaz szinte biztos, hogy Polat valamely másik cége finanszírozta az ingatlanügylet jó részét. A PD Real Estate Kft. vesztesége miatt negatívba fordult a saját tőkéje, ezt egy 2018. január 8-i 5 millió 990 ezer eurós (majdnem 2 milliárd forintos) tőkeemeléssel orvosolták.

Polat és a PD Real Estate 50 százalékát tulajdonló HBRE nem új szereplő a hazai ingatlanpiacon. A török milliárdos amszterdami vállalkozása Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak BDPST Zrt.-jével közösen több ingatlanbizniszben is érdekelt volt. Korábban a török és a magyar cég közösen volt tulajdonosa az AMX HS Real Estate Management Hungary Kft.-nek (ebből Tiborcz BDPST-je már kiszállt), ez a vállalkozás a tulajdonosa a Rátkai Klub VI. kerületi villájának. Tiborcz és Polat cégei gyancsak közösen voltak tulajdonosai az AMX Nador House Kft.-ben, mely az V. kerületi, körülbelül 2 milliárd forintot érő volt Postabank-székház tulajdonosa. Ezt a céget később töredék áron, 866 millió forintért eladták a többek közt illegális migráció finanszírozásáért, terrorizmus támogatásáért, nukleáris technológiával visszaélésért is körözött néhai Gaith Pharaon egyik magyarországi vállalkozásának, a Pharaon-Omega Kft.-nek. (Aki azonnal át is nevezte azt Pharaon-Kappa Kft.-vé.)

Az Alfahír elsőként írta meg: az elhunyt Pharaon fiának több nemzetközi cége is pert indított a Postabank-székház ügyében szerződés érvénytelensége miatt, ám a bíróság üzleti titokra hivatkozva a tárgyalást zárttá nyilvánította. Így azt már nem tudhatjuk, konkrétan miért is indult meg az eljárás.

Valami kavarás van a Pharaon-vagyon körül, de titok, hogy mi Szerződés érvénytelensége miatti pert indított a néhai Gaith Pharaon fia, Laith Pharaon. A nemzetközi cégbirodalom 49 éves örököse, aki egyébként Forma-1-es motorcsónak-versenyző is volt, mi több, 2002-ben a világbajnokság ezüstérmese lett, apja halála után a gigavállalatainak elnöke, vezérigazgatója lett. Az eddig is nyílt titok volt, hogy az Amman M. A.

Később a Válasz azt is kiderítette, a Pharaon-vagyon örököse nemcsak a Postabank-székház, hanem mind a négy Pharaon-ingatlan, így az Orbán Viktor szomszédságában fekvő Cinege úti villa, a hőgyészi Apponyi-kastély, illetve a seregélyesi Zichy–Hadik-kastély tulajdonjoga ügyében is perel.