Magyarország és az Orbán-kormány kerül terítékre az Európai Parlamentben

A magyar miniszterelnök azzal kezdte beszédét, tudja, hogy már az EP-képviselők meghozták a döntésüket, azt is, hogy a többség el fogja fogadni a jelentést, ezen pedig már a felszólalása sem változtathat, de szerinte itt most Magyarországot támadják. Orbán szerint a jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét, nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, kettős mércét alkalmaz, hatásköröket lép át, és sérti az EU alapszerződését is. Azt is mondta, hogy a magyarokat ki akarják rekeszteni az európai döntésekből, az európai családból, amelyhez Magyarország tartozik. A migrációt is szóba hozta, kijelentette, hogy „egy közösség elítéli a saját határőreit”. De Magyarország nem fog engedni a zsarolásnak, megállítja a migrációt, és védeni fogja a jogait az EP-vel szemben. Azt is leszögezte: az emberek visszahozhatják a demokráciát az európai politikába az EP-választáson. A jogállamisággal kapcsolatos aggályokra nem adott választ, csak azt hangsúlyozta, hogy a jelentés pontatlanságokat tartalmaz, illetve a jelentés készítői nem tájékozódtak eleget Magyarországon. Orbán felszólalását heves morajlás, bekiabálás, de olykor taps is kísérte.