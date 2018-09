A tartózkodás nem befolyásolja majd a Sargentini-jelentés elfogadását?

Ujhelyi István szerint a Magyarországot elmarasztaló Sargentini-jelentés szavazásánál a tartózkodó voksokat nem számolják bele a végeredménybe.

Ha hivatalosan is megerősítik ezt az álláspontot, az

az ellenzéki térfélen is sokak által kritizált jelentés elfogadásának, és Magyarországgal szemben a hetes cikkely alkalmazásának kedvezhet.

Egy esetleges fideszes tiltakozás esetén azonban az Európai Parlament alkotmányjogi bizottsága is vizsgálhatja a kérdést. A kormánypárti érvrendszer szerint erre azért volna szükség, mert a szavazás érinti az uniós alapszerződést, ilyenkr pedig a tartózkodást is be kell számítani a végső összesítésbe.

Az MSZP-s politikus bejegyzése itt olvasható: