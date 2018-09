Így gyarapodik a család a NER-ben

Kormányzati és társadalmi cél is, hogy az intézményben élő értelmi fogyatékos, továbbá pszichiátriai ellátást igénylő, valamint szenvedélybeteg emberek nagyobb intézmények helyett kisebb közösségekben élhessenek. Az erre elkülönített összes (uniós és hazai) forrás összesen 25 milliárd forint, az ehhez kapcsolódó beruházások lebonyolítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) hatáskörébe tartozik az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás elnevezésű EFOP-2.2.2. projekt keretében.

A közbeszerzési adatbázisban fellelhető adatok szerint ennek a nem jelentéktelen összegnek egy jó része, eddig több mint 2 milliárd forint egy hajdúböszörményi vállalkozásnál, a TÖMB 2002 Kft.-nél kötött ki. A kft. tulajdonosa két magánszemély, Török Imre és felesége, Mező Erika. A hölgy pedig történetesen a húga Mező Barnának, az SZGYF fejlesztési igazgatójának. Mező Barna emellett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója, továbbá a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és Hajdúböszörményi Ipari Park Üzemeltető és Városfejlesztő Kft. ügyvezetője is. (Mivel az Alfahír kicsit komolyabb hírportál, mint egyes magukat sajtónak nevező weboldalak, akik például összekeverik egy ellenzéki párt elnökének sofőrjét egy másik ellenzéki párt helyi képviselőjével, és ezt ellenőrizetlenül világgá kürtölik, ezért mi sajtószakmai kötelességünknek eleget téve természetesen ellenőriztük, hogy nem csupán névazonosságról van-e szó.)

A TÖMB 2002 sorozatos tendergyőzelmei és Mező SZGYF-nél betöltött pozíciója pedig súlyos összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. Az SZGYF hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ugyanis így Mező irányítása alá tartozik többek közt az uniós és egyéb forrásból megvalósuló beruházások kezelése is.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk azokat a közbeszerzéseket, melyeket Mező családjának cége nyert az SZGYF tenderein Hajdú-Bihar és Békés megyében.

1Korábbi, TIOP-os pályázat

2Nyílászáró-csere, nem tartozik a cikkben tárgyalt projekthez

3Energetikai korszerűsítés, KEHOP-os pályázat

4A közbeszerzési adatbázisban még nem található, de az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent

Helyi kiskirály

Mező Barna és a TÖMB 2002 Kft. azonban nem most szerepel elsőként a hírekben. A férfi és húgának, valamint sógorának cége gyanús ügyleteik révén már korábban is szerepeltek a sajtóban. Egyes meg nem erősített értesülések szerint maga a cégnév is beszédes: a TÖ Törökékre utalhat, míg az MB Mező Béla monogramját jelentheti.

Mezőről és TÖMB 2002-ről először a Magyar Narancs cikkezett. Ők 2012-ben Mező Barnát nemes egyszerűséggel a Hajdúság Simicskájaként emlegették – három évvel a G-nap előtt ebben semmi meglepő nincs. Mező kormányzati kapcsolatait is ez a cikk tárja fel: Halász János akkori államtitkár, később a Fidesz-frakciószóvivő volt az elnöke az első Orbán-kormány alatt, 2001-ben annak az albizottságnak, melynek hatásköre volt a civil szervezetek pályázatai alapján elosztani köztük állami ingatlanokat.

A Magyar Diákok Kultúrájáért Egyesület (MDKE) számára 22 ingatlant juttatott az albizottság. Az egyesület élén a pályázat beadásakor még Balázs Ákos debreceni fideszes önkormányzati képviselő, Halász János akkori kollégája állt, a döntés idején azonban már Mező Barna vezette az egyesületet. A Derecske és Térsége Fejlődéséért Alapítvány, amelynek szintén Mező volt a képviselője, pedig elvitte az összes helyben kiosztott ingatlanrészt, egészen pontosan kilencet.

Mező húga és sógora rá egy évre alapította meg a TÖMB 2002 Bt.-t (később a cég kft.-vé alakult), melynek sikerei Mező kapcsolatainak kiteljesedésével egy időben íveltek felfelé, erről a Magyar Narancs cikksorozatának második része írt. Mező ugyanis a 2006-os önkormányzati választásokat követően a hajdúböszörményi önkormányzat városfejlesztési osztályvezetője lett, majd az első kétharmados Fidesz-győzelem után került a korábbi országgyűlési képviselő, Rácz Róbert vezette megyei kormányhivatal munkaügyi igazgatói posztjára. Rácz Róbert korábban a megyei közgyűlés elnöke is volt, és hogy, hogy nem, a TÖMB 2002 egymás után nyerte a megbízásokat a megyétől.

A TÖMB 2002 első nagyobb botránya 2014 nyarán robbant ki. Ekkor a Népszabadság írt egy olyan közbeszerzésről, mely során a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ (Klik) a TÖMB 2002 mellett két olyan pályázót hívott meg, akik vagy családi kapcsolataik, vagy konzorciumi társként, de kapcsolódnak a TÖMB 2002-höz. A botrány után a Klik belső vizsgálatot indított, majd új tendert írt ki, melyen a TÖMB 2002 már nem indult.

2016 márciusában újabb TÖMB 2002-botrány robbant ki, ekkor az Átlátszó derítette ki, a cég régészeti bontómunkára nyert el közbeszerzést konzorciumi tagként 1,5 milliárd forint értékben. A dolog szépséghibája, hogy a TÖMB 2002 addig sosem végzett régészeti munkát.

Hogy Mező pontosan mióta megbízott fejlesztési igazgatója az SZGYF-nek, ahonnan most a TÖMB 2002 csak az utóbbi hónapokban kétmilliárd forint értékű megbízást kapott, azt pontosan nem tudjuk. Az biztos, hogy egy 2016. október végi vezetői listán még nem szerepel Mező Barna neve, de a nyilvános és most hatályos vezetői lista alapján ő az, aki menedzselheti húga és sógora cégének közpénzből finanszírozott megbízásait.

Megkérdeztük az SZGYF-et, hogy Mező mióta tölti be a fejlesztési igazgatói pozíciót, illetve nem tartják-e összeférhetetlennek, hogy ilyen minőségében azokat a közeli hozzátartozói cége által elnyert közbeszerzéseket is felügyeli, melyeket uniós és egyéb forrásból valósulnak meg. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.