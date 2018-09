Nem lesz különbség a nagy cégek kelet-európai és nyugati termékei között

A lényeg, hogy ha egy terméknek ugyanaz a gyártója vagy márkája és csomagolása nyugaton, mint keleten, ne lehessen minőségi különbség az egyes tagállamokban forgalmazott verziók között. A jelentést párttól függetlenül szinte minden képviselő támogatta: a szöveg 464 igen mellett 69 ellenszavazatot kapott, és 17 képviselő tartózkodott.

Mint ismert, több teszt is azt mutatta ki, hogy a nyugati államokban jobb minőségűnek bizonyult számos olyan termék, amelyet a keleti országokban is hasonló márkanév alatt forgalmaznak. Keleten például kevesebb a hal ugyanabban a márkájú halrudacskában, mint nyugaton, de a kenyérben is kevesebb a liszt, a narancslének álcázott keleti löttyben pedig egyenesen már narancs sincs. És ahogy például egy szlovén képviselő mondta, az ő országában a burgonyasziromban nincs burgonya, míg a nyugati fogyasztók eredeti krumplit kapnak a pénzükért, írta korábban a G7.hu.