Még annál is több közpént költhettek a Red Bull Air Race-re, mint amit eddig tudtunk

A finoman szólva is megosztó rendezvényről eddig is tudvalevő volt, hogy 1,6 milliárd forintunkba került (és hogy a főváros nevetségesen alacsony pénzért adta oda Duna parti - mondanunk sem kell - finoman szólva is értékes területeit.

1,6 milliárd forint is sok, ám mint kiderült, ebbe nem tartozik bele a szervezés: a portál szerint Hungaroring Sport Zrt. évente félmilliárd forintot fizet az Ostemann Kft.-nek.

A versenyeztetés nélküli szervezésről ugyanakkor semmit nem tudni, mivel a Hungaroring a portál többszöri kérésére sem küldte el, ami már csak azért is "furcsa", mert amúgy

közérdekű adatról van szó.

Ha már a mi adónkból tartják a rendezvényt.