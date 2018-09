Péntektől látogatható a 41. hazai World Press Photo kiállítás

Idén egy újabb kategóriával, a környezet témájával bővült a világ legnagyobb szabású sajtófotó-kiállításának, a World Press Photónak a palettája – ismertette Révész Tamás, a kiállítás fő szervezője a megnyitó előtti sajtótájékoztatón, melyet közösen tartott Erik Jagerrel, a World Press Photo Foundation kurátorával, valamint Fáth Péterrel, a Magyar Természetfotósok Szövetségének elnökével. A World Press Photo kísérő kiállítása ugyanis a naturArt 25 kiállítás, mely az elmúlt 25 év legjobb természetfotóit ilye összeállításban első alkalommal tárja a nyilvánosság elé. Köztük megtekinthető Máté Bence 2010-ben készült fényképe, melyet akkor a világ legjobb természetfotójának is megválasztottak a szakemberek.

A kiállítás új helyszíne a Néprajzi Múzeum felújítása miatt a Magyar Nemzeti Múzeum lett.

A sajtótájékoztatón Révész felhívta a figyelmet egy különlegességre: felkérésükre a Liget folyóirat szerzői több kiállított fényképet is asszociatív üzenetekkel kommentáltak, melyek a kiállítóterem padlójára ragasztva a látogatók számára olvashatók. Ugyancsak újdonság, hogy a digitális médiának köszönhetően bővül a látogatói élmény: hazánkban most először mutatkoznak be a World Press Photo „Digital Storytelling” verseny győztes munkái is.

A szervezők a kiállítás megtekintését tervező diákokra és pedagógusokra is gondoltak. A Magyar Nemzeti Múzeum honlapján online letölthető segédanyag található mind a tanárok, mind a nebulók számára.

A sajtótájékoztatót követő megnyitó ünnepségen beszédet mondott Hollandia budapesti nagykövete, René van Hell, aki Marcus Aurelius legendássá vált mondatát idézte:

Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény, és minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság.

Ennek megfelelően a fotóriporterek feladata éles képet mutatni a valóságról – mondta. Kiemelte, a Magyar Nemzeti Múzeum 1848 és Petőfiék kora óta a sajtószabadság egyik emblematikus helyszíne.

Eric Jager kurátor beszédében köszönetet mondott a múzeumnak, egyben reményét fejezte ki, hogy az együttműködésük hosszú távú lesz. Hangsúlyozta, még az Európai Unión belül is vannak olyan törekvések, melyek veszélyeztetik a független újságírást, és határozottan elutasította, hogy a civil szervezetek munkájába beavatkozzon egy kormányzat. Röviden kiemelte az elmúlt év azon szimbolikus témáit, melyek a mostani kiállítás gerincét adják: az ISIS-től visszafoglalt Moszul, a rohingya népirtás, a charlotteville-i zavargás és a londoni gázolásos merénylet. Jager kiemelte a győztes fotó készítőjét, a független venezuelai fotóst, Ronaldo Schemidtet.

Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója felidézte 1977-et, amikor a World Press Photo először volt látható Magyarországon. Mint emlékeztetett, akkor korlátozott volt a nyilvánosság, de a kiállítás „ablakot nyitott a világra”. Azóta a nyilvánosság színterei átalakultak – utalt a közösségi média adta lehetőségekre. Felhívta a figyelmet a média felelősségére is, ehhez utalt Heinrich Böll 1971-ben megjelent regényére, a Katharina Blum elveszett tisztessége című könyvre: a média egy másodperc alatt képes tönkretenni bárkinek az életét.

A nyolc kategória 134 díjazott fotóját 125 ország 4548 fényképészének több mint 73 ezer művéből választották ki. Az év sajtófotója a már említett Ronaldo Schemidt Venezuelai válság című fényképe lett: egy gázmaszkos tüntető, a 28 éves José Víctor Salazar Balza ruhája lángra kapott a Maduro venezuelai elnök elleni egyik tüntetésen. A demonstrációsorozat akkor tört ki, amikor Maduro elnök fel kívánta oszlatni az ellenzéki többségű nemzetgyűlést, és magához akarta vonni a teljhatalmat. A fényképen szereplő férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, de túlélte.

Az új, környezet kategóriában a győztes egyéni fotó a dél-afrikai Neil Aldridge Szabadságra várva című fényképe. A mű egy elkábított, vörös kendővel bekötött szemű orrszarvút ábrázol, akit dél-afrikai orvvadászok elől menekítettek ki Botswanába, hogy ott szabadon engedjék. Az orvvadászok az orrszarvúkat tülkeik miatt vadásszák, melyeknek kilójáért 20-50 ezer eurót is adnak.

A kiállítás szeptember 21. és október 23. között látogatható.

További fotókat képgalériánkban tekinthet meg.

(Fotók: Béli Balázs/Alfahír)