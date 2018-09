Fizesse be az adót a Migration Aid és a fideszes oligarcha is

A Parlament Igazságügyi bizottsága a kormánypárti Czunyiné Bertalan Judit javaslatára kedden vitázott "a Migration Aid párttá alakulásával kapcsolatos törvényességi kérdésekről", valamint a Szabó Tímea (Párbeszéd) javaslatáról,

amely többek között a miniszterelnöki tisztség és a Soros-ösztöndíj összeférhetetlenségét mondta volna ki.

Mindkét kérdésben heves vita zajlott, amelynek a végén a Jobbik támogatta azt az állásfoglalást, amely az Igazságügyi Minisztériumot arra kéri, hogy - a pénzügyi és belügyi tárca bevonásával - vizsgálja meg a bevándorlási különadó megfizetésére vonatkozó hatályos jogszabályokat, és kezdeményezzen változtatásokat, amennyiben a jelenlegi forma lehetőséget biztosít az adóelkerülésre, illetőleg megszavazták azt az ellenzéki beadványt, amely lényegében a Soros-ösztöndíjasok - így a Fidesz-alapítók - politikai tevékenységét is korlátozná.

Nem látunk semmilyen kivetnivalót, hogy az érintett minisztériumok tegyenek le javaslatokat a bevándorlási különadóval kapcsolatban, ha már az eredeti szöveg közel sem egyértelmű. Ezzel önmagában nincs semmilyen probléma – fogalmazott érdeklődésünkre Apáti István, a testület jobbikos tagja.

Szerinte a probléma ott kezdődik, hogy a Fidesz nem tette világossá, a Migration Aid párttá alakulása adózási, adóelkerülési, vagy pártalapítási szempontból aggályos-e számukra.

- magyarázta a politikus.

Apáti István szerint, ha a kormánypártiaknak csak adóelkerülési problémájuk van, „tehát megint a Fidesz államkassza iránti vonzalma kerekedett felül rajtuk”, akkor tegyék ezt is egyértelművé, és számoljanak el a saját hibáikkal. Ugyanis ők írták meg úgy különadóról szóló törvényt, hogy nem lehetnek adóalanyok sem a pártok, sem pedig a pártalapítványok – emlékeztetett, majd hozzáfűzte:

„azt a jogi kiskaput, amire a Migration Aid ráugrott, a Fidesz teremtette meg”.

A bizottsági vitáról szóló beszámolókból kiderül, arra szólított fel Apáti István, hogy „ne álljunk meg félúton”, de ez mire vonatkozott?

„Ha már a Fidesz elkezdte, akkor üssük végig a sorosista-vonalat, a legelejétől a legvégéig, és szabályozzuk, hogy aki valaha is Soros-ösztöndíjban részesült, az milyen politikai tisztséget tölthet be, a sorosisták alapíthatnak-e pártot, illetve az általuk eddig alapított pártok működését is vizsgáljuk felül, és ha kell szankcionáljuk azokat a törvény erejével. Nyilvánvaló, ebbe a körbe tartozik a Fidesz is. A bizottság kormánypárti tagjait most is szembesítettem azzal, hogy Soros György csinált a Fidesz vezetőjéből embert, ha ő nincs, akkor ők sincsenek. Soros Györgynek nagyon sok felelőssége van abban, hogy a Fidesz létrejött és megerősödött”