Az álom 12, az infláció 3,1, a valóság pedig 2,7 százalék

A jövő évi költségvetés 2,7 százalékos inflációval számol, ám a jegybank 3,1 százalékot vár, így az inflációkövető nyugdíj a valóságban egyáltalán nem követi az inflációt. A pénzromlás ellensúlyozására megint a kampányeszközként funkcionáló nyugdíjkorrekció lehet megoldás.

Persze, az alapprobléma, hogy a nyugdíjasok döntő többsége számára semmit nem jelent a 2,7 százalékos nyugdíjemelés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) Nyugdíjas tagozatának elnöke, Juhász László például arról beszélt a 24.hu-nak, hogy

elfogadnák azt a 12 százalékos nyugdíjemelést, amelyet a nyugdíjas szervezetek célként jelöltek meg.

A Jobbik által korábban is szorgalmazott differenciált nyugdíjemeléssel szemben a jelenlegi állapot éppenséggel csak növeli a különbségeket, és legjobb esetben is csupán konzerválni tudja a szegénységet.

Az inflációkövető nyugdíjemelés ugyanis csak szinten tartást jelent. Sőt, mivel az átlagos inflációt veszik figyelembe, nem a nyugdíjas fogyasztói kosarat, az értékmegőrzés is kérdőjeles

– érvelt a portálnak a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége (NYOSZ) elnöke, Némethné Jankovics Györgyi.

Egyébiránt a nyugdíjas szervezetek szerint a nyugdíjprémium és az Erzsébet-utalvány is csak aprópénz, nem épül be a nyugdíjba, és nem is biztos. Aki azt hiszi, hogy ettől több lesz a nyugdíja, az téved.