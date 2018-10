Döntött a Jobbik: kizárják a frakcióból Volner Jánost, Fülöp Erik és Apáti István is távozik

Mint arról beszámoltunk, Volner levélben fordult a választókerületi elnökökhöz és szervezőkhöz, amiben a párt vezetését többek között azzal vádolja, hogy a DK-t segíti, és összeborulna a baloldallal. Az írás rövid időn belül a Fidesz-médiánál landolt. Szabó Gábor pártigazgató szintén levélben cáfolta Volner állításait.

Péntek esti sajtótájékoztatóján Jakab Péter elmondta: az eset után a Jobbik rendkívüli frakcióülést tartott, melyen a frakció tagjai titkos szavazás keretében úgy döntöttek, kizárják soraikból Volner Jánost, egyúttal felszólítják parlamenti mandátumának visszaadására is.

A kizárást 17 igen, 4 nem, és 3 érvénytelen vokssal szavazták meg. A frakcióülést követően összeült az elnökség is, Volner ellen etikai eljárás is indul, melynek végén kizárhatják őt a pártból is. A döntést követően két másik jobbikos képviselő, Fülöp Erik és Apáti István is úgy döntött, hogy kilép a frakcióból, őket szintén felszólították mandátumuk visszaadására. Erre holnap délig kaptak időt az érintettek.

A szóvivő elárulta azt is, milyen okok vezettek Volner János kizárásához: levele a Jobbik ellen hatott, vagyis a Fideszt segítette. Az írás tele volt habonyi szintű csúsztatásokkal, hiszen a Jobbik deklaráltan elutasította az együttműködést az MSZP-vel, a DK-val, ráadásul az LMP-vel történő összefogás sincs tervben, holott ezt korábban épp Volner szorgalmazta. Jakab szerint nem torelálható az a kijelentés sem, hogy a Jobbik hitehagyott lenne, miután a küldöttek 100%-os támogatottsággal fogadták el a napokban a Nemzeti Ellenállás Kiáltványát, ami rögzíti, hogy a párt soha nem fog kiegyezni az Orbán-rezsimmel.

Jakab újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Volner kizárása egy hosszú folyamat betetőzése, a levél az utolsó csepp volt a pohárban, ám a Jobbik nem kíván részt venni a sárdobálásban, így nem részletezték, hogy mik is történtek korábban. A szóvivő a megegyezés miatt azt sem kívánta megerősíteni, hogy Volner azért írta meg a levelét, mert nem vezetheti a Jobbik EP-listáját.

(Fotó: Béli Balázs/Alfahír)