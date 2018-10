Ügyészségi elbírálás alatt áll Orbán Viktor feljelentése

A jobbikos Pintér Tamás kérdezett rá a legfőbb ügyésznél, hogy mi a helyzet az ügyészségnek benyújtott jobbikos feljelentéssel. A politikus arra is kíváncsi volt, hogy Polt Péter szerint törvényes-e, hogy egy közbeszerzéseket nyerő üzletember a kormányfőt "repteti ide-oda", illetve az ügyészség tisztességes nyomozást folytat-e az ügyben.

Hozzátette, a miniszterelnök nem fogadhatott volna egy nagy értékű szolgáltatást, ezért felmerül a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadásának a gyanúja is.

Polt Péter közölte, az ügyben beérkezett feljelentés jelenleg elbírálás alatt áll és az indoklása választ fog adni a képviselő kérdéseire.

A kilencvenes évek elején - tehát nagyjából akkor, amikor Orbán Viktor saját beismerése szerint elkezdett méregdrága ajándékokat elfogadni - egy német tartományi miniszterelnök két hét alatt belebukott egy kísértetiesen hasonló ügybe. Az ő esetében az ügyészség ennyi idő alatt döntést hozott a vizsgálat megindításáról.

A jobbikos Szilágyi György kérdésére a miniszterelnök pusztán annyit mondott, hogy szerinte teljesen rendben van, ha "magyar vonatkozású sporteseményeken" vesz részt, különben is "Harminc éve mindig így mentem, jövő héten is így fogok menni és azután is így fogok menni." Vagyis a miniszterelnök beismerte, hogy három évtizede, közéleti szerepvállalása kezdetétől fogva fogad el méregdrága ajándékokat milliárdosoktól.