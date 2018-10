Volnert zavarja a volt SZDSZ-tag a béruniós konferencián, de nem zavarja a volt SZDSZ-képviselő a saját kampányában

Volner külön kiemelte Meszerics Tamás nevét, az ki az LMP EP-képviselőjeként vett részt a béruniós rendezvényen.

"Nem mellesleg volt SZDSZ-es" - írta róla Volner.

Meszerics Tamás az LMP 2009-es alapítása óta a pártban tevékenykedik. Az SZDSZ-be a rendszerváltás időszakában lépett be, párttisztséget nem viselt, majd 1995-ben távozott is onnan, így meglepő, hogy Volner ezt a szerepvállalást említi vele kapcsolatban.

Főként annak fényében, hogy Volner kampányát Nagykőrösön Dr. Ábrahám Tibor László is segítette a Jobb Nagykőrösért Egyesület elnökeként. Ábrahám több rendezvényen közösen szerepelt Volnerrel, akit a barátjának is nevezett. Az Egyesület még a 2018-as Kovács Sándor-díjat is Volnernek ítélte oda, amit személyesen dr. Ábrahám adott át a politikusnak.

A Fidesz által rendszeresen támadott helyi civil szervezettel történő együttműködés több esetben is eredményesnek bizonyult, így Volnert érthető módon nem zavarta, hogy dr. Ábrahám 1990 és 1998 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt.

Ennek fényében különös, miért került most hasonló okokból a célkeresztjébe Meszerics Tamás. A szintén támadott Teplán István szerepvállalásával kapcsolatban Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke már kifejtette véleményét portálunknak.