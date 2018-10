Fideszes körhöz kerülhet az utolsó kaszinó is

Az mfor.hu írta meg, hogy az utolsó, sorrendben tizenegyedik kaszinókoncesszió is gazdára talált, a miskolciak nagy örömére.

A lap szerint az idén február 7-én, győri székhellyel megalakult Casino Win Miskolc Kft. nyithatja meg hazánk legújabb kaszinóját. A Kft. tulajdonosa a Treff-Klub Kft., ami Rákosfalvy Zoltán (a győri önkormányzat ügyvédje, sajtóhírek szerint dolgozott a Fidesz-frakciójának is) érdekeltsége, és amely a pécsi és a győri kaszinók koncessziós jogát is gyakorolja.

Ha minden jól megy, ezzel Rákosfalvy lesz Magyarország egyik kaszinókirálya, persze még így is távol van a kaszinópápától, Andy Vajnától, aki 5 budapesti kaszinót is működtet. (A debreceni és nyíregyházi egység Szima Gábor és a debreceni focicsapat tulajdonában van, a soproni kaszinóba pedig Garancsi István szállt be).

A Casino Win Miskolc ügyvezetője egyébként a kisvárdai Kruppa Zsolt András, akinek felesége Seszták Miklós feleségével közös vállalkozásban volt érdekelt. Kruppa a teljes kaszinóbirodalom irányítója, hiszen a miskolci egység mellett az anyacég, a Treff-Klub Kft., valamint a győri kaszinót működtető Casino Win Kft., és a pécsi egységért felelős Casino Win Pécs Kft. ügyvezető igazgatója is - emlékeztet az mfor.hu.