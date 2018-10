Bajától visszakér a kormány 1,8 milliárdot és még a beígért uszoda sem épült meg

A kormány Bajától is visszakérte a fel nem használt uniós pénzeket, ez 1,8 milliárd forintot jelent - írja az Átlátszó. A választási kampányban még sportuszodát is beígértek a városnak, de a projekt környékén nagy a csend. Baján már szinte népmesévé vált az uszodaépítés, híre szájról-szájra terjed, a 2006 és 2010 közötti kormányzati ciklusban is úgy volt, hogy megkapják, most meg ugye 2018 végén járunk, de még mindig nem lehet úszni.

(fotó: Szent István Egyetem - de ez nem Baja, viszont a 2014-es kampányban Balog Zoltán ezt a szántót avatta fel Gödöllőn a vízilabdásoknak. Tényleg.)