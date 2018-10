Ha vádlottként ezt hallod a bíróságon, akkor abszolút vesztes vagy te is

Figyelmeztetést kapott a bíróságtól az a hajléktalan férfi, akit a törvény hatályba lépésének másnapján, október 16-án vittek be a rendőrök a Nyugati téri aluljáróból „életvitelszerű utcán élés miatt" - számol be a hvg.hu. A kirendelt védő 6300 forintos díját is meg kell fizetnie, amit sokallt.