Figyelmeztetést kapott az első perbe fogott hajléktalan

Figyelmeztetést kapott a bíróságtól az a hajléktalan férfi, akit a törvény hatályba lépésének másnapján, október 16-án vittek be a rendőrök a Nyugati téri aluljáróból „életvitelszerű utcán élés miatt” – számol be a hvg.hu. A kirendelt védő 6300 forintos díját is meg kell fizetnie, amit sokallt. A rendőrség alacsony óraszámú közérdekű munka kiszabását kérte, a kirendelt védő szerint viszont az eljárás önmagában felér egy figyelmeztetéssel, így ő azt elégnek tartotta. A bíróság rosszallását fejezte ki a szabálysértés miatt, és felszólította a férfit, tartózkodjon a további szabálysértéstől.

A férfit egy kartonlapon fekve, a ruháiba takarózva találták a Nyugati téri aluljáróban. Az első három figyelmeztetést 16-án szedte össze 19.45-kor, 21.30-kor és 22.24-kor, a negyedik figyelmeztetést, ami miatt szabálysértési őrizetbe vették, október 17-én 23.48-kor kapta. A rendőrségi feljelentés szerint a férfi hónapok óta az aluljáróban éjszakázott.

Van vidéki lakcíme, de elsőre nem jutott eszébe az utcanév. Több mint egy éve nem volt ott – írja a hvg.hu. A bíró megkérdezte, miért volt az aluljáróban, mire azt mondta, mert fáradt voltam. A bíró és a kirendelt védő is rákérdezett arra, iszik-e, mire a férfi bevallotta, hogy alkoholista. Az életkorát nem lehetett pontosan érteni.

A rendőrség kitart amellett, hogy a férfi elkövette a szabálysértést, a három korábbi figyelmeztetést rögzítették. A férfi utolsó szó jogán azt mondta, elintézi a papírjait, utána bemegy szállóra – olvasható a portálon.

Az eljárást távmeghallgatási rendszer segítségével hallgatták meg, az őrizetbe vett férfit nem hozták át a Gyorskocsi utcából.