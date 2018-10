Már 400-nál is több ügyvéd tiltakozik a hajléktalanok kriminalizálása ellen

"Valóban vannak olyan helyzetek, amelyek megkövetelik a szép szónál határozottabb eszközök használatát. Csakhogy sem a rendőrség, sem a büntető igazságszolgáltatás nem arra való, hogy helyettesítse a megfelelő szociális ellátórendszer, a bajba jutott embereket segítő állami és önkéntes szervezetek munkáját" - olvasható a Dr. Ésik Sándor ügyvéd felhívásában.

Ésik szerint a jogrendszer legfeljebb keretet adhat ahhoz, hogy a hajléktalanokat a talpra állásban segítse és ez nem korlátozódhat arra, hogy száz évvel ezelőtti elvek szerint egy kényszermosdatással és a zsúfolt szállókra zsuppolással “oldja meg” a dolgot.

A petíció írója bojkottot is kilátásba helyez.

"Az ügyvédség a bírák érdekében is megszólalt és mi, a levél aláírói ezt tesszük most hajléktalanságra jutott embertársaink érdekében is. Bíró kollégák, most rajtatok a sor. Ne jussunk el odáig, hogy az ügyvédeknek bojkottott kelljen hirdetni. Jogászok vagyunk, mindannyian, kivétel nélkül arra esküdtünk, hogy a Törvény útján fogunk járni.

De az eskünkben szó van az Igazságról is. És, kedves bíró kollégák, mindannyian tanultunk Gustav Radbruchról és az ő híres formulájáról, amely a Törvény és az Igazság viszonyáról szól. Itt az idő, hogy alkalmazzuk. Tisztelt Bíróság, lépni kell."

