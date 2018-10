Hazánk legnagyobb arborétuma ősszel a legszebb

Az arborétum a Hármas-Körös holtága mellett terül el, így a kirándulást egy sétahajózással is össze lehet kötni, valamint a szomszédos Mini Magyarország makettparkba is el lehet látogatni.

Az olasz eredetű grófi család sarja, Bolza Pál az 1890-es években kezdte el a kert nagyobb arányú telepítését, így nem meglepő, hogy hatalmas, sokszor 100 évesnél is idősebb mocsárciprusokat, mamutfenyőket, vagy éppen tölgyeket is találunk. A kertben pávák élnek szabadon, és egy elkerített részen emukat is találunk, de természetesen bármikor összefuthatunk nyulakkal, őzekkel, fácánokkal, mókusokkal is.

A gyűjteményben közel 1600 fa- és cserjefaj, fajta, változat található, ebből 1200 a lomblevelűek száma.

Az Arborétumban található törzskönyvezett növények alkotják az "élő" génbankot és a törzsültetvényt. A fák és a cserjék mellett kb. 250 lágyszárú növényfaj fordul elő itt – áll az arborétum honlapján.