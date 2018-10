Megelégelte a balatoni panorámát tönkretevő luxusnyaralókat a siófoki polgármester - jöhet a különadó?

Lengyel Róbert szerint gátat kell szabni a vízpartot elfoglaló és a balatoni panorámát eltakaró apartmanházak egyre gyorsuló elterjedésének - írja a Szabadpécs.hu.

Akinek az ingatlana a Balatonig ér, és élvezi a balatoni panorámát, az fizessen több helyi adót! – ezt a javaslatot kívánja Lengyel Róbert Siófok fideszes többségű helyi képviselő-testülete elé terjeszteni.

A polgármester a portálnak azt mondta: a helyi építési szabályzatot és az adórendeletet is módosíttatni szeretné. A cél minimálisan az, hogy a település is lásson "viszont" valamit az ezekben a magas kerítésekkel elzárt ingatlanparkokban zajló üzleti tevékenységből, legfőképpen nyaraltatásból. A legtöbb Balaton-parti társasház a tóparti települések közül éppen Siófokon épült az elmúlt években, miközben jelenleg is számos építkezés zajlik.

„Egyre szűkül a rálátás a magunkfajta egyszerű földi halandók számára a gyönyörű balatoni panorámára”

– mondta a Szabad Pécsnek Siófok polgármestere.

"Egyik épület emelkedik a másik után, amelyeknek a tulajdonosai, szállóvendégei aztán az erkélyekről élvezhetik a parti naplementéket. Valamikor, úgy 2004 előtt kemény volt a helyi építési szabályzata városunknak. Védte a zöldfelületeket és szigorú magassági korlátozást tartatott be az építtetőkkel. Azután valamilyen oknál fogva egyre csak lazított a város vezetése ezeken a szabályokon, egyre-másra tűntek el a szabad és/vagy zöld felületek, és gomba módjára kezdtek szaporodni az egymást felülmúló épületek. A siófoki partszakasz pedig lassan átalakult, és nem feltétlenül az előnyére" – vélekedett.

Lengyel arra hívja fel a figyelmet: „A balatoni panorámás ingatlanok tulajdonosai ugyanannyi helyi adót fizetnek, mint például akinek ugyan a vasút és a Balaton között van az ingatlana, de közvetlen a sínek mentén, panorámának se híre, se hamva. Azt szeretném, hogy a közvetlen balatoni panorámával rendelkező ingatlanok tulajdonosai mélyebben nyúljanak a zsebükbe. Azt is javaslom, hogy a plusz adóbevételt kizárólag a parti területek (szabad strandok, parkok, egyéb zöldfelületek) folyamatos karban-, és tisztán tartására, fejlesztésére fordítsa a város - mondta a portálnak a polgármester.

Arra a kérdésre, miszerint felkészült-e a várható politikai támadásokra, azt felelte

"Igen. Mert várható, hogy a milliomoslobbi beindul, de ezt a szempontot az én szememben felülírja Siófok állandó lakosságának az érdeke"

Kérdés azonban szerintünk az is, hogy ugyanígy vélekedik-e majd erről Siófok fideszes többségű képviselő-testülete is. Siófokon ugyanis nagyjából másfél évtizede, kb. pont akkor kezdett terjedni a Balaton-parti lakóparképítési láz, amikor kedvezményes lakáshitelből is lehetett ott apartmant vásárolni.

A Szabadpécs.hu újságírója, Fónai Imre korábban portálunkon is bővebben írt arról, hogy a fideszes többségű városi képviselő-testület jó néhány patinás, Balaton-közeli ingatlanról vette le a védettséget, hogy azoknak az elbontása után, a helyükön modern egyen-apartmanházak épülhessenek.

