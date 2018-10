Erdoğan Gagauziába sem érkezett üres kézzel

A török államfő támogatja, hogy Gagauzia jogszabályokba foglalt önrendelkezési jogai valójában, és minél szélesebb körben meg is valósuljanak. Igor Dodon moldáv államfővel meg is egyeztek, hogy minél több konkrét intézkedés történjen ezen a területen. Azt akarjuk, hogy Gagauzia együtt fejlődjön Moldovával- mondta Erdogan. Hozzátette, hogy a Moldovai Köztársaság területi integritása különösen fontos Törökország számára.



Erdoğan a gagauz fővárosban, Komrátban nagygyűlésen is szólt török testvéreihez. Mint elmondta, „nem jött üres kézzel”, hiszen 81 millió török állampolgár üdvözletét hozza, valamint más türk népek köszöntését is, egészen az Adriától Kínáig, akik nagyjából 300 millió embert jelentenek. A török államfő nem csak üdvözletet, hanem mást is hozott. Egészségügyi létesítményeket, óvodákat és iskolákat is támogat a török állam. Vulcanesti ivóvízproblémáját is segítenek megoldani, de sportcsarnokok építését is támogatják. Irina Vlah, gagauz baskán (elnök) társaságában Erdoğan egy törökök által támogatott új kórházat is ünnepélyesen átadott. Komrátban hamarosan török konzulátus, valamint kulturális centrum is nyílik.



Gagauzia autonóm területi egység Moldova déli részén. 2014 februárjában népszavazást tartottak az ország külpolitikai irányának meghatározására. A résztvevők több mint 98 százaléka támogatta Moldovának az orosz-fehérorosz-kazah vámunióba való beilleszkedését. Ezen kívül Törökország eddig is aktívan támogatta a 90 százalékban ortodox keresztény gagauz testvéreit, akik időnként a Moldovától való elszakadást is emlegetik.