Ezt a levelet kapták a szemétszállításból kieső települések

Hivatalosan is jelzem Önnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának pénzügyi feltételei a tegnap 16 óráig megtett, valamennyi erőfeszítésünk ellenére megszűnt. A munkánk folytatásához szükséges központi pénzügyi forrás nem érkezett meg gazdasági társaságunkhoz. Kérem Önöket, hogy jelen értesítésemet követően az ellátás további biztosítása érdekében értesítsék a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot.

Így kezdődik az a levél, melyet Gyenes Szilárd, az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd Nonprofit Kft. ügyvezetője küldött ki az illetékes polgármestereknek, és amelyet Kurdi Ferenc, a leállással érintett Pest megyei Kosd polgármestere posztolt ki Facebook-oldalára.

A levélben Gyenes közli, hogy a gyűjtőjáratok ma még elindultak, de

hétfőn már csak a közintézményekre (iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, temetők) lesz kapacitásuk.

Gyenes a dokumentumban leszögezi, hogy amennyiben a szükséges forrás megérkezik, elkezdik tartozásaik kiegyenlítését, egyben „megkezdik az ellátási rendszer helyreállítását”. Az ügyvezető azt is közli, hogy számításaik szerint kétnapi leállás két hét alatt pótolható be, míg négy-öt nap kimaradás pótlása (szombati, vasárnapi pótnapok beiktatásával) több mint két hónapot is igénybe vehet.

Mint arról beszámoltunk, ma reggel óta 116 Nógrád és Pest megyei településének szemétszállítása került veszélybe, ugyanis az állami kukaholding NHKV Zrt. nem biztosítja a nonprofit kft. működéséhez szükséges forrásokat.