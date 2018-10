Ingyen sör biciklizésért? Ön szerint hol?

Mondjuk nem pontosan így történik, de ezt is ki leeht belőle hozni. Ha autónkat hátrahagyjuk, akkor pontokat gyűjthetünk, amelyeket aztán a kevésbé egészséges fagylaltra, vagy akár mozijegyre is beválthatjuk. Nem muszáj sörözni. Bologna több lehetőséget is ad. Hogyan működik?

Le kell tölteni az erre kitalált mobil applikációt, beírni a tervezett utat, majd utunk végeztével megkapjuk a pontokat. Ezeket több mint 100 helyi üzletben lehet beváltani, tehát nem csak sör, fagyi vagy mozijegy lehet az akció eredménye.

A fejlesztők természetesen a csalókra is gondoltak, és a GPS nyomkövető bizonyítja, hogy valóban megtettük-e a tervezett utat. Naponta pedig csak 4 ilyen útra van lehetőségünk. Az applikáció azt is megmutatja, hogy a felhasználó milyen mennyiségű szennyeződéstől óvta meg a világot, ha mondjuk elgyalogol a postára, és nem autóval megy.