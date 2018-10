Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ októberi adatai szerint 332 betöltetlen háziorvosi praxis van az országban - írja a Zoom. Ezen kívül 245 fogorvos is hiányzik. A legtöbb háziorvos Borsod megyéből hiányzik, összesen 43. Jelenleg körülbelül 400 ezer embernek nincs állandó háziorvosa Magyarországon, ezek között vannak olyan települések, ahol már 14 éve betöltetlen a praxis. Ami ennél is rosszabb hír, hogy az Emmi 2015-ös prognózisa szerint 2025-re a mostani felére csökkenhet a háziorvosok száma, ha nem történik változás. 900 olyan praxis is van az országban, ahol háziorvosi szakvizsga nélkül dolgozik az orvos.

(fotó: Balázs Attila / MTI)