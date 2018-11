Jobbik: amíg Orbán irányítja az országot, nem lesz független nyomozóhatóság

Szilágyi György emlékeztetett rá, hogy a Fidesz 2009-es EP-programjában még az szerepelt, hogy támogatják az Európai Ügyészség hatáskörének a bővítését, de mostanra azért változtatták meg az álláspontjukat, mert az elmúlt időszak korrupciós ügyei pont az uniós pénzeket érintik.

A Jobbik szóvivője felidézte, kedden közölte az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy „bűncselekmény hiányában” megszüntették az Elios Innovatív Zrt.-vel szembeni nyomozást. Az ellenzéki párt szerint ebben a súlyos ügyben nyomozni kellett volna, még akkor is, ha Orbán Viktorhoz, „a főnökök főnökéhez” köthető családtagok is érintettek voltak.

Szilágyi György hangsúlyozta, a hatóságok hozzáállása „jól mutatja Magyarország jelenlegi működését”. Hozzátette: az olyan szervezeteknek, amelyeknek függetlenül kellene működniük, azokat „egyértelműen a Fidesz irányítja”, a Fidesz határozza meg, hogy milyen ügyekben lehet, illetve nem lehet nyomozni.

A Jobbik szerint az Elios-ügyben bebizonyosodott, hogy szükség van az Európai Ügyészségre, mert szélesebb jogköre lenne eljárni az uniós pénzeket érintő korrupciós ügyekben. Addig, amíg Orbán Viktor irányítja Magyarországot, a nyomozóhatóságok nem tudnak függetlenül működni – szögezte le Szilágyi György.

Azt is mondta, amennyiben arra lehetősége lesz a Jobbiknak, minden esetben vissza fogják állítani Magyarországon a demokratikus jogállami rendszert, „hiszen Magyarország ma nem egy jogállam, és nem egy demokratikus rendszer”, hanem egy egypártrendszer felé hajló diktatúra épül ki, „a Kádár-rendszer restaurációja” zajlik egy „áldemokráciában”.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a LED-alapú közvilágítás kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokban megállapította magyar vállalkozások jogellenes együttműködését, valamint az elvégzett munkák túlszámlázását. A hivatal korábban azt kérte a magyar hatóságoktól, vizsgálják meg a szervezett bűnözés gyanúját is. Továbbá az OLAF azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy 40 millió eurót, azaz közel 14 milliárd forintot fizettessen vissza a magyar adófizetőkkel az egykor Orbán Viktor vejének tulajdonában álló cég visszaélései miatt.

A fideszes Polt Péter vezette ügyészség is indított már nyomozást az ügyben, de azt is „bűncselekmény hiányában” zárták le. Februárban a Pest Megyei Főügyészség jelezte, hogy soron kívül újra megvizsgálja az ügyet, és az ajánlása alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított nyomozást. Ezt zárták le most azzal, hogy az OLAF jelentésében foglaltakat „a minden részletre kiterjedő nyomozás nem támasztotta alá”.