Kártérítést ígér a MÁV a kilencórás út miatt

A MÁV visszatéríti azon utasok menetjegyeinek rát, akik november 4-én éjjel négyórás késéssel érkeztek meg Szombathelyről Pécsre - írja a Bama.hu.

Ahogy lapunk is megírta: a szerelvény vasárnap délután indult el, az elméletileg 4 órás út azonban 9 órás lett.

Babócsa után az egyetemistákkal teli vonat mozdonya lerobbant, mentesítő mozdonyt küldtek helyette. Utóbbi viszont Szentlőrincnél kigyulladt.

"Akkor már jóval elmúlt éjfél. Mindenki állt a peronon, volt aki ismerősét hívta, aki eljött érte autóval, ők voltak a szerencsésebbek. Én körülbelül négyre kerültem ágyba" - számolt be a portálnak az egyik pórul járt utas.

Mire a tűzoltók kiérkeztek, a mozdonyvezető már eloltotta a tüzet egy poroltóval.

A MÁV által kiadott közlemény szerint vissza fogják téríteni a jegy árát. Mint írják:

A menetjegy-visszatérítési és kártérítési igényeket a MÁV-START ügyfélszolgálata kezeli és bírálja el, ezért a vasúttársaság arra kéri a november 4-én éjszaka, Szombathelyről Pécsre közlekedő vonaton utazókat, hogy az utazást igazoló menetjeggyel forduljanak az ügyfélszolgálathoz az alább felsorolt elérhetőségeken. E-mailben az eszrevetel@mav-start.hu címen, személyesen a pécsi vasútállomáson (Indóház tér 1.), az 1. és 3. pénztárablaknál intézhetik az igénylést (nyitva tartás: hétköznap 6:40–18:00, hétvégén 8:10–18:00).

Kérelmüket benyújthatják a vasúttársaság jegypénztárainál is, a MÁVDIREKT-nél pedig telefonon tájékozódhatnak az ügyben, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból pedig a +36 (70) 499 4999-es számot. A visszatérítési igényeket az ügyfélszolgálat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, és megalapozott igény esetén megtéríti a jegyek árát. A vasúttársaság ezúton is kéri utasai elnézését a kellemetlenségek miatt, és bízik abban, hogy a történtek ellenére továbbra is igénybe veszik szolgáltatásait.

(Bama)