Az osztrák sajtó is Orbánék bűnözőrejtegetését figyeli

Már az osztrák jobboldali-konzervatív Die Presse is napok óta a Gruevszki-üggyel foglalkozik. A legbefolyásosabb osztrák napilap vezető újságírói Sebastian Kurz körül mozognak, így nem fogható rájuk, hogy liberálisok, baloldaliak és Soros szekerét tolják. Bár a magyar kormányt nem lehet kiszámítani, hiszen bárkit megsértenek aki nem az érdeküket szolgálja, például a kancellárt is megbízhatatlan labancnak nevezte Orbán Viktor. Erről is a Die Presse írt először, és arról is, hogy Orbán kopói (Bayer Zsolt és Magyar Idők) azonnal vagdalkoznak, ha nem úgy táncol a nemzetközi világ, ahogy ők fütyülnek. És persze mindenki Soros-ügynök, még az osztrák kancellár is.

A lap budapesti tudósítója, Boris Kálnoky részletesen számol be a korrupció miatt elítélt Gruevszki vakmerő utazásáról, amely során magyar diplomata autóval száguldozott végig a Balkánon.

„Miért védi őt Orbán Viktor?” - teszi fel Kálnoky a kérdést.

A volt macedón kormányfőről kijelenti, hogy ő nem egy politikai üldözött, hanem sokkal inkább egy jogerősen elítélt bűnöző, akinek már két napja rács mögött kellene ülnie.

A magyar kormány magyarázkodásba kezdett, de a Die Presse tudósítója szerint még mindig sok a kérdőjel: például amiatt, hogy hogyan tudott Gruevszki utazni, amikor a macedón hatóságok elvették tőle az útlevelét? Albániába még bejuthatott, hiszen oda elég egy személyigazolvány, de az EU külső határainál már az útlevél is szükséges. Három teória lehetséges: mint sok macedón, Gruevszki is rendelkezik bolgár útlevéllel. Vagy esetleg több szolgálati útlevele van, ez sem ritkaság a diplomaták és a politikusok körében. De az is lehet, hogy a magyar belügyminisztérium különengedélyével utazott.

Egy másik kérdés, hogy a beutazás mennyire állt összhangban a magyar szabályokkal. Bizonyára sehogyan. Egyelőre nem látni, hogy milyen törvény tette lehetővé a különleges elbírálást. De legfőképpen a legfontosabb kérdés:

Gruevszki menekülését Orbánnal megbeszélték és megtervezték?

Hivatalosan a magyar kormány semmit nem akar a meneküléssel vagy a beutazással kezdeni. Viszont senki sem hiszi Magyarországon, hogy Orbánnak nincs köze az egészhez és a politikus csak úgy, találomra elindult.

De miért segít a miniszterelnök Gruevszkinek? Kálnoky felidézi, hogy Orbán személyesen támogatta őt Macedóniában a választási kampányban, és Orbán környezetében lévő üzletemberek segítettek Gruevszkinek a jobboldali-populista harcimédiát felépíteni.

Viszont a politikus immár „mérgező” (Toxisch), hiszen érvényes büntetést szabtak ki rá. Ha valaki a védelmébe veszi, az politikailag csak kárral jár, nem előnnyel.

Kálnoky úgy véli, a segítség egyik magyarázata az a stratégia, amit Orbán vet be a Balkánon. A magyar királyok módjára, hosszú távon épít ki pozíciókat, illetve hálózatokat a térségben, és ennek egyik eleme az az üzenet, hogy baj esetén lehet rá számítani – mondja egy megfigyelő. Ennek persze Nyugaton ára van, de a Balkánon egyes politikusok nyugtázzák a gesztust, például Szerbiában és Bulgáriában.

Egy másik tézis szerint maga Putyin kérhette meg Orbánt, hogy tegyen valamit Gruevszkiért.

A kérdés, hogy kaphat Gruevszki menedékjogot Magyarországon? Biztos nem, ha az érvényben lévő jogot alkalmazzák. Ugyanis egy biztonságos országból menekült el, és további biztonságos országokon keresztül érkezett meg Magyarországra.

A macedón kormány kiadatási kérelmet nyújtott be a magyaroknak, de ők ezt nem akarják átvenni (elfogadni). Az eljárás hónapokig is eltarthat. Orbán valószínűleg időt akar nyerni és a játékterét felmérni.