Az Európai Bizottság elé viszi a Jobbik a Gruevszki-botrányt

Gyöngyösi Márton bejelentette:

a Jobbik a következő napokban az Európai Bizottsághoz (EB) fordul, hogy a testület állást foglaljon az EU-s tagjelölt Macedónia jogrendjével, bírósági gyakorlatával kapcsolatban.

Az ellenzéki honatya szerint, amennyiben az EB rendben találja a macedón jogállamiságot, és úgy találja, hogy a macedón bírósági gyakorlat megfelel a demokratikus normáknak, akkor

"a menekültügyi és egyéb eljárásokban világos lesz a helyzet, Magyarországnak nem is lesz mérlegelési joga, Gruevszki urat ki kell adni a macedón hatóságoknak".

Gyöngyösi hangsúlyozta, hogy a Nikola Gruevszki körül kialakult abszurd szituáció számtalan kérdést vet fel az Orbán-kormány felelősségét illetően, hiszen több kormánytag - például: Gulyás Gergely, Németh Zsolt és maga Orbán Viktor - is személyesen találkozott a korrupcióért elítélt volt miniszterelnökkel.

De arra is emlékeztetett, hogy Habony Árpád, miniszterelnöki tanácsadó köre is számos beruházást bonyolított le Macedóniában a jelenleg nemzetközi körözés alatt álló Gruevszki regnálása alatt, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig fel is szólalt a bukott politikus egyik kampányrendezvényén.

A Jobbik elnökhelyettese fontosnak tartja, hogy tisztázódjon,

miért csempészett a külügy a magyar diplomácia segítségével egy hazájában korrupció miatt börtönre ítélt politikust; illetve

a bevándorlása állítólag oly kényes magyar kormány regnálása alatt Gruevszki hogyhogy nem egy tranzitzónában várja a sorsát.

Tíz éve nem volt ekkora botrány

Mirkóczki Ádám, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke kiemelte, hogy a Fidesz-kormány káoszos, ellenmondásokkal és hazugságokkal teli kommunikációt folytat a Gruevszki-botrány kapcsán, ami súlyos következményekkel járhat az országra nézve.

A tegnapi nemzetbiztonsági üléssel kapcsolatban elmondta: azon a titkosszolgálatok és a magyar külügy képviselői nem jelentek meg, mivel állításuk szerint nem volt érdemi információjuk az ügyben.

Rámutatott: ehhez képest ma maga Szijjártó Péter ismerte el, hogy Nikola Gruevszkit magyar diplomaták szállították Magyarországra.

"A nemzetbiztonsági bizottságot félrevezette Magyarország kormánya"

- jelentette ki Mirkóczki, majd hozzátette: az elmúlt 10 évben ekkora botrány még nem történt.

Mint fogalmazott: a kormányzati titkolózást logikusan csak azzal lehet magyarázni, hogy a Gruevszkit érintő eljárás nem volt törvényes.

"Egy ilyen ügy sokkal több kárt képes okozni Magyarországnak, mint elsőre gondolnánk, hiszen akár az Európai Unión, akár a NATO-n belül a partnerszolgálatokban bizalmatlanságot kelt"

- hangsúlyozta Mirkóczki, hozzátéve, hogy a szövetséges titkosszolgálatok emiatt nem működnek majd kellőképpen együtt a magyar kollégáikkal, ami óriási biztonsági kockázat az ország számára.

A jobbikos képviselő hangsúlyozta:

Gruevszki ügyében a kormány állításával szemben nem jogi, hanem politikai döntés született, ami megkérdőjelezi a magyar jogállamiságot.

Kérdésre válaszolva Mirkóczki Ádám elmondta, hogy 2016-ban Magyarország Macedóniát is biztonságos országnak nyilvánította, épp azért, hogy ne kelljen onnan illegális migránsokat befogadni, valamint az Egyesült Államok mai nyilatkozata szerint a bírósági eljárás, mely során Gruevszkit elítélték, teljesen jogszerű volt.

