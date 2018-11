Pintér: lehetőség volt arra, hogy ne a tranzitzónában bírálják el Gruevszki ügyét

Mirkóczki Ádám a nemzetbiztonsági bizottság szerdai rendkívüli ülésén azt mondta: mivel szeretné helyreállítani a bizottság tekintélyét, ezért pártállástól függetlenül hívta össze azt. Pintér Sándor belügyminiszter ebben egyet is értett, de mint mondta: munkatársai feddhetetlenségét is meg akarja őrizni. Molnár Zsolt, a testület szocialista tagja szerint fontos, hogy a nyitott kérdésekre választ kapjanak a Gruevszki-ügyben.

A kormánypárti képviselők szerint viszont szó sincs veszélyről, szerintük a bizottságban a nemzetbiztonságot "valóban fenyegető ügyekkel kellene inkább foglalkozni", ezért nem is fogják elfogadni a napirendet. A fideszes Halázs János arról beszélt, hogy kedden minden kérdésre választ kaptak és sajnálja, ha Mirkóczki Ádám bármit is "félreértett".

Kedden Mirkóczki Ádám, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke kezdeményezte a testület rendkívüli összehívását szerdára, miután a kormánypárti Magyar Idők arról számolt be, hogy Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő megkapta a menekültstátuszt. Aznap délelőtt ugyanis még arról tájékoztatták a nemzetbiztonsági bizottságot, hogy le sem zárult a menekültügyi eljárás Gruevszki ügyében. A Bevándorlási Hivatal egyébként nem erősítette meg a Magyar Idők értesülését, de egy másik cikkben részletesen beszámoltak az eljárásról és a volt miniszterelnök érveléséről.

„A Gruevszki-botránnyal kapcsolatban a Belügyminisztérium és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal törvényi kötelezettségüket megszegték, a nemzetbiztonsági átvilágításon is átesett bizottsági tagokat félrevezették”

- közölte kedden Mirkóczki Ádám.

A szerdai bizottsági ülésen gyorsan előkerült az örök fideszes aduász is: Halász szerint Gruevszkit Soros Györgyék mozdították el, hazájában üldözték és fenyegették, az ellenzék pedig csak „politikai bolhacirkuszhoz” akar felületet a bizottságban, amit nem adnak meg neki.

Mirkóczki Ádám szerint a magyar kormánynak elemi érdeke tisztázni ezt az ügyet, mint mondta: ilyen üldöztetésről ő nem hallott a magyar hatóságoktól. A bizottság jobbikos elnöke furcsállotta, hogy a Magyar Idők már azelőtt írt a volt macedón miniszterelnök menedékjogáról, hogy a bizottságban erről szó esett volna, ezért most már azt is meg kell vizsgálni szerinte, hogy a kormánypárti lap honnan szerezte az információit (az ülés után azt is mondta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak vizsgálnia kéne az ügyet).

Ahogyan az várható volt: a bizottság végül - 2 igen, 2 nem szavazat mellett - nem fogadta el a napirendet.

A bizottsági ülés utáni sajtótájékoztatón Pintér Sándor azt mondta: feleslegesen hívták össze az ülést, mert nem hallgatták meg, ugyanakkor ő erre felkészülve érkezett, még egy kék mappát is megmutatott a sajtónak. Szerinte a keddi ülésen Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója jogszerűen tájékoztatta a bizottság tagjait az ügyről. Mint mondta: a bevándorlási hivatal dolgozói nem hibáztak, a menekültügyi meghallgatásokon elhangzottakról soha nem számolnak be, de a menedékkérelem kérelmezője nyilatkozhat a sajtónak. Hozzátette: a menedékkérelem megadását nem kell megindokolni.

Pintér szerint a híradásokban – utalva a Magyar Idők cikkére – részben téves információk jelentek meg. A belügyminiszter bemutatott a sajtónak egy kitöltetlen menedékkérelemről szóló határozatot is. Ezzel kapcsolatban azt mondta: a határozatban nem szerepelhettek olyan állítások, amelyek megjelentek a Magyar Idők cikkében. Újságírói kérdésre Pintér nem cáfolta, hogy Gruevszki menekültstátuszt kapott volna.

A HVG kérdésére Pintér azt mondta: valóban van lehetőség arra, hogy nem a tranzitzónában bírálják el a kérelmet. Arra a kérdésre, hogy most Szerbiát biztonságos országnak tekinti-e a kormány, Pintér kikerülte a választ, csak arról beszélt helyette, hogy mindenki menedékkérelmét befogadják és elbírálják.

Szerdán délelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: három határt kellett átlépnie Gruevszkinek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom esetben „teljesen szabályosan tette ezt”. Azt is elismerte, hogy magyar diplomaták kísérték át a Balkánon a volt macedón kormányfőt. Arra a kérdésre, hogy erről ki döntött, azt mondta, „nem lényeges”, mert „nem történt bűncselekmény, mindenki szabályosan járt el, a magyar állam semmilyen szöktetésben nem segített”. Gruevszki menekültstátuszának a kérdését elhárította azzal, hogy tárcájának nincs dolga az ügyben, hiszen nem hozzá tartozik az a hatóság, amely döntést hozott a volt macedón kormányfőről.

Macedón hírportálok beszámolója szerint a macedón kormány kedd délután küldte el a Gruevszkire vonatkozó kiadatási kérelmet Magyarországnak.