Odapörkölt egyet Orbánnak a fideszes képviselő

November 21-én adták át az ajkai Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Szakgimnázium és a Borsos Miklós Általános Iskola felújított tornatermeit. A tender során a Pápai Tankerületi Központ által elnyert pályázati pénzből a tornatermek mellett korszerűsítették a kiszolgáló helyiségeket is.

Ez persze önmagában még nem lenne hír, egy tankerületnek bizony ez a dolga.

Csakhogy Magyarországon vagyunk, így - legyen az egy fél járda, vagy egy tornaterem - Ajkán sem úszták meg a tanárok és diákok, hogy meghallgathassák azokat az óriási eredményeket, amelyeket nemzetünk kormánya értünk harcolva ért el.

A tankerület vezetője mellett ugyanis meghívást kapott a körzet fideszes országgyűlési képviselője is, aki ha már ott volt, mondott egy nagyon szép kortesbeszédet arról, hogy mit is köszönhetünk a kormánynak.

A képviselő, miután megköszönte az intézmény vezetőjének és a tankerületnek, hogy részt vettek és segítették a pályázat lebonyolítását, rátért a lényegre:

"Három intézményben, megközelítőleg egyenként 70 millió forintos fejlesztés, és a három választókerületemhez tartozó intézményben összesen 210 millió Ft-os fejlesztés valósulhat meg (...) Ilyen nagy volumenű pályázati fejlesztések az elmúlt 10 évben nem voltak az ajkai iskolákban."

Fenyvesi Zoltánnak történetesen ebben igaza is van, kár, hogy erre nem kéne büszkének lenni. Korábban írtunk már arról többször is, hogy a választókerületre jutó fejlesztési pénzeket hogyan is kezelik. Míg a jobbikos vezetésű Tapolca és a szocialista polgármester által irányított Ajka nem, vagy alig jut pályázati pénzekhez, addig a fideszes Pápára számolatlanul dől a pénz, a különbség milliárdos nagyságú.

"Szakmailag mindegyik pályázatunk jó értékelést kapott, politikailag mindet elmeszelték" Az egy lakosra jutó támogatási összeggel városunk az utolsó helyen végzett - mondta Horváth József Ajka alpolgármestere, a Veszprém megyei közgyűlés tagja még tavaly májusban, most megnéztük, hogy milyen az, amikor a fideszes többség a pályázatokat kampánycélokra felhasználva kivételezik a "saját" városaival és bünteti az ellenzéki településeket.Mint ismert, Ajka azon kevés dunántúli település közé tartozik, ahol a város vezetése és a közgyűlés többsége is MSZP-s.

Igen ám, csakhogy egy év múlva önkormányzati választás lesz, így értelemszerűen a kormánypárt a két, ellenzéki vezetésű városban is szeretne jobb eredményeket elérni, ehhez pedig hazánkban - ahogy láttuk az elmúlt évtizedekben - a legjobb út, ha az állami és uniós forrásokat kvázi kegyként osztogatva, azokat kampánycélokra használjuk fel.

Ebben persze még semmi újdonság nincs, ahogyan abban sem, hogy mindezt a kivezényelt végzős diákok előtt teszik (erre is láttunk nem is olyan régen példát, legutóbb Budapest XV. kerületében). Portálunknak egy szülő írt, miszerint a gyereküknek kvázi kötelező volt a részvétel, pontosabban szólva: nem igazán mondta senki, hogy ki lehet azt hagyni, így természetesen ilyen botorságra senki sem mert vállalkozni 2018-ban. Mindezt úgy, hogy előtte való napon tudták meg, hogy menni kell.

Nem is nagy baj, mert így legalább az ajkai diákok (akiknek ünneplőben kellett emelniük az esemény fényét) meghallgathatták, ahogy Fenyvesi Zoltán akarva-akaratlanul, de úgy odapörkölt Orbán Viktornak, mint egy jól eltalált vizes focilabda a lövés elől menekülő kényszerkapus hátán.



"Olyan fejlesztéseket adhatunk most át, amelyek számunkra is szívünkhöz közelállók, hiszen amikor Orbán (sic) meghirdette a mindennapos testnevelést, akkor még nem minden esetben álltak rendelkezésre azok a lehetőségek, amelyek ezt a célt és ezt a lehetőséget célozták meg. Én azt gondolom, hogy egy tornaterem felújítása, fejlesztése azt a célt szolgálta, hogy most már képesek legyünk a mindennapos testnevelést szolgálni, a mindennapos testnevelés lehetőségét a diákok számára biztosítani."

A rövid pórázon tartott kormánypárti politikusok között évek óta nem hallhattunk ilyen komoly kritikát, különösen nem Orbán Viktor egyik szívügyének tekinthető ügyben.

Fenyvesi Zoltán - aki maga is tanárember, iskolaigazgató - talán úgy érezte, hogy a kollégái és a diákok előtt erre szükség van, hiszen akármennyire is jó és szükséges a felújítás, azért ez sem valósulhatott meg jelentős csúszás nélkül.

Öltöző az osztályteremből - testnevelés óra öt fokban

A portálunknak nyilatkozó szülő ugyanis azt mondta: a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Szakgimnázium tornatermét október végére át kellett volna adni, ehhez képest a diákok még a múlt héten is az osztálytermekben öltöztek (képzelhetik, hogy mekkora logisztikai bravúr kell ahhoz, hogy a külön öltöző lányok és fiúk is időben leérjenek a felszerelésükben az udvarra). Igen, az udvarra, ugyanis a tornaterem csaknem akart elkészülni. Úgy tudjuk, a gyerekek öt fokban is a szabad ég alatt tornáztak.

Sebaj, a várakozás izgalma csak növelte a felújított terem varázsát, így a politikus szavai is biztosan megdobogtatták a hamarosan választópolgárrá érő diákság szívét: