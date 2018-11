Fábry a köztévében fasisztázta a köztévét

A magát közismerten jobboldalinak valló Fábry Sándor egy ideje a Duna TV-n vezet saját műsort, aminek november 22-ei adásában kijelentette, hogy szerinte jelenleg három fasiszta jellegű kormánypárti televízió van Magyarországon. Ez nem más, mint az M1, az Echo TV és a Hír TV.

„Jaj, ha már a média. Szóval komolyan mondom. Tényleg. Most ugye, hogy van ez, hogy M1 meg Echo TV meg HírTV, három fasiszta jellegű kormánypárti televízió van, és van úgy, hogy egy este mind a három helyen elcsípem Kovács kormányszóvivőt, például. És akkor kattintgatsz, hogy kicsit menekülnél, és akkor itt is Kovács, ott is Kovács vagy a rosszabbik változat, Bakondi”