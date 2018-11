Megtisztelő: ő lett az Év állatorvosa

A díjat az Állatorvostudományi Egyetemen (ÁTE) adták át november 17-én, az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által szervezett konferencián. Az eseményen Nagy István agrárminiszter és Sótonyi Péter rektor is részt vett.

A díjak közül az Év állatorvosa címet Dr. Faragó Zsolt Károly kapta, aki Vácon működteti rendelőjét. A közeli Rád település Jobbik-tagja a szakmai elismerést meglepőnek, ugyanakkor komoly megtiszteltetésnek tartja. Az Alfahír megkeresésére elmondta, hogy egy számára ismeretlen személy nevezte őt a díjra, így ő már csak arról értesült, hogy a szakmai testület őt választotta az év állatorvosának.

Kérdésünkre kifejtette, hogy nem kifejezetten indokolták meg számára a döntést, ugyanakkor ebben nagy valószínűséggel szerepet játszott az is, hogy ők a viszonylag új állatorvosi rendelőjükben a kisállatokon túl a haszonállatokkal is foglalkoznak, mi több: az állattartók szükség esetén tanácsokért is fordulhatnak hozzájuk.

A minőségi haszonállattartás fejlesztését a kormány is előszeretettel hangsúlyozza:

Az állatorvosok munkája nélkül nem lehetne ma korszerű és versenyképes termelést végezni a gazdasági haszonállattartás területén – ezt már Nagy István agrárminiszter mondta a konferencián az MTI tudósítása szerint. Mint fogalmazott,

Büszkék lehetünk arra, hogy Európa minden országában elismerik a hazai állategészségügyi képzést.

Nagy István hangsúlyozta, hogy minőségi magyar élelmiszerekre és jól képzett szakemberekre van szükség. Megjegyezte, az állatorvosok kimagasló szakmai munkájukkal támogatják a magyar agrárium ügyét.