Harc a Fidesz és az Emmi között? Mégis kelleni fog a nyelvvizsga az egyetemi felvételizéshez

Először a kormánypárti Magyar Hírlap írta meg, hogy várhatóan mégsem lesz kötelező a nyelvvizsga az egyetemi felvételihez 2020-tól. A lap több, meg nem nevezett forrásra hivatkozva közölte, hogy a jelenlegi trendeket látva annyira sokan esnének ki a felsőoktatási felvételi rendszerből, ami miatt megszületett az elvi döntés arról, hogy néhány évvel kitolják a felvételihez szükséges kötelező nyelvvizsga határidejét.

Lapunk megkeresésére azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte, hogy nem történt semmilyen változás, és továbbra is azzal számolnak, hogy kötelező lesz előre letenni a nyelvvizsgát 2020-tól.

Mint írták,

„nincs és nem is várható semmilyen változás a 2014. december 18-án kihirdetett rendelkezésekben, amelyek szerint 2020-tól a felsőoktatásba történő felvétel alapfeltétele lesz egyrészt a legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat, illetve a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél. Utóbbi alól kivétel a művészet képzési terület.”

Kérdés, hogy ha a kormánypárti lap több forrásból is egybehangzóan azt az információt kapta, hogy még nem lesz bevezetve a szigorítás, akkor az Emmi miért cáfol ilyen határozottan. Felmerül a lehetősége annak is, hogy a kormánypárt és a minisztérium eltérően ítéli meg a kérdést, és ez ütközött most ki a nyilvánosság előtt.

Egyébként a lap is arról írt, hogy a félelmek szerint a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be a felsőoktatásba, és a szigorítás ellen évek óta küzdő jobbikos ifjúsági tagozat vezetője, Farkas Gergely is azt mondta az Alfahírnek, hogy egy ilyen feltételhez először is a köznevelési rendszerben kellene a megfelelő nyelvoktatási reformokat végrehajtani.