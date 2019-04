Veszélyes? Akkora tőzsdei cége van már Mészáros Lőrincnek, mint a ház!

Rendkívüli közgyűléseken döntöttek a társaságok a Konzum Nyrt. beolvadásáról az Opus Global Nyrt.-be hétfőn, az előzetesen közölt előterjesztések jóváhagyásával - hivatkozik az MTI a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT).

A közgyűlések elfogadták a társaságok tavalyi mérlegbeszámolóit, a beolvadás szabályait, valamint a jogutód Opus Global Nyrt. alapszabályát. Felhatalmazták az igazgatóságokat az egyesülési szerződés aláírására.

A beolvadás időpontja 2019. június 30.

A Konzum és az Opus Global részvényeinek átváltását 2:1 arányban határozták meg.

A utolsó kereskedési nap a Konzum részvényekkel a tervek szerint 2019. június 24., a jogutód társaság részvényei július 1-től foroghatnak majd a Budapesti Értéktőzsdén.

A cserearány megállapításakor a társaságok a 2018. december 31-i fordulónapra számított IFRS szerinti konszolidált saját tőkéjét vették alapul, mely tisztítás nélkül a Konzum Nyrt.-nél meghaladta a 73,8 milliárd, az Opus Global Nyrt. esetében pedig a 280,4 milliárd forintot.

Az egy részvényre eső saját tőke meghatározásakor a társaságok saját tőkéjét csökkentették a nem ellenőrző részesedések értékével, illetve a Konzum esetében a tőzsdei társaság tulajdonában lévő Opus Global részvényekből származó átfogó eredménnyel (6,5 milliárd forint) is. Így a Konzum Nyrt. esetében az egy részvényre jutó saját tőke 154 forint, míg az Opus Globalnál 314,1 forint lett.

Egyébként a 24.hu úgy értesült piaci forrásokból, hogy a létrejövő óriáscég elnöki pozíciójának a napokban jogi doktori címet szerző 34 éves Mészáros Beatrix (a felcsúti milliárdos lánya) a várományosa.

A hírt erősíti, hogy a másik nehézsúlyú versenyző kiszáll a ringből: Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója hétfőn bejelentette, hogy lemond e posztjáról, amint az Opus igazgatósági tagságáról is, azaz leköszön mindkét tőzsdei vállalat élén betöltött tisztségéről és azok operatív irányításáról. Április 30. után a Mészáros-birodalom informatikai cégére, a 4iG Nyrt.-re kíván több időt fordítani a közlemény szerint. A 4iG is fényes jövő előtt áll, nemrég már a kormánypárti Világgazdaság is arról írt, hogy bejelentkezett a Magyar Telekom tulajdonában álló T-Systems-ért - írta a portál.