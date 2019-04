Szlava Polunyin: a bohóc, akinek a sajtótájékoztatóján is könnyesre nevettük magunkat

A világ leglátványosabb bohócshow-jaként harangozták be az orosz Szlava Polunyin és társulata előadását, melynek sajtótájékoztatóját kedden tartották a Fővárosi Nagycirkuszban. Újságíróként nem is csalódtunk, sőt!

A Vidnyánszky Attila igazgatta Nemzeti Színház immár hatodik alkalommal rendezi meg a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (Madách International Theatre Meeting, MITEM), melynek sajtótájékoztatójáról az Alfahír korábban ugyancsak beszámolt. Akkor megírtuk, a rendezvénysorozat kreatívján is látható Slava’s Snow Show a ma élő legismertebb bohóc, Szlava Polunyinnak és bohócainak előadása, melyet már két hónapja is igazi kuriózumként ajánlottak a MITEM rendezői.

A keddi sajtótájékoztatón azonban megtapasztalhattuk, a szervezők nem a levegőbe beszéltek, míg Szlava bohócai nem is csak beszéltek. Ám először még Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára méltatta a társulatot, valamint a Fővárosi Nagycirkusz szervezőit. Kiemelte,

a bohócok előadása a színház és a cirkusz metszéspontjában található.

Szlava Polunyin (j) és Fekete Péter államtitkár (b) jól megértették egymást Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

Így tehát a VI. MITEM-nek már nemcsak a Nemzeti Színház, hanem a Fővárosi Nagycirkusz is helyet ad – mondta az államtitkár. Úgy vélte, a Fővárosi Nagycirkusznak megvan a Slava’s Snow Show befogadásához szükséges intim atmoszférája, ahol mégis sok ember fér el. Ezért Fekete Péter óriási teljesítménynek nevezte a cirkusz technikai átépítését: a porondot gyakorlatilag „kettévágták”, a hátsó széksorokat pedig lehozták a manézsra. Így egyszerre nyolcszázan is élvezhetik a bohócshow-t.

Közben a színpadon megjelent Szlava egyik zöld bohóca, aki a résztvevők asztalán kezdte átrendezni a virágokat, vizespoharakat stb.

Valami készül... Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

Az államtitkárt követően Kozma András dramaturg, a MITEM rendezője idézte fel, gyermekként egyszemélyes cirkuszt „csinált”:

Én voltam az egyensúlyozó, az erőművész és a bohóc is

– emlékezett vissza.

A sajtótájékoztató itt kezdett rendhagyóvá válni, ugyanis egyszer csak beosont Szlava egyik zöld bohóca, és nemes egyszerűséggel egy zsákot húzott Kozma András fejére. Egy újabb zöld bohóc felbukkanásával pedig szinte teljesen elveszítettük a fonalat, ugyanis lejöttek a nézőtérre, és az újságírókat is be-bevonták performanszukba.

A "zsákban" Kozma András dramaturg Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

Pál Dániel Levente cirkuszi dramaturg ismertette, a Slava’s Snow Show nem más, mint Szlava Polunyin gyerekkori emlékeinek felidézése,

egy mágikus utazás a gyerekkorba.

Az orosz előadóművész célja, hogy a nézőkből – különösen a felnőttekből – segítsen előhozni a játékos ént – közölte a dramaturg.

A bohócok az újságírókat is bevonták a performanszba Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

Szlava Polunyin maga is megosztotta gondolatait és a kulisszatitkokat az újságírókkal. Amiben segítségére volt Szása, az egyik zöld bohóc, aki a tolmács hölgy fülébe súgott poénokkal valóban felhőtlen hangulatot varázsolt a sajtótájékoztatóra. Szlava elárulta, néha maga is a nézőtérről nézi a társulat előadásait, és végig ott marad a közönséggel. Mi több, a közönség maga is betódul a színpadra, és már előadóként ők is nevetnek rajtuk, mert a közönség maga is szereplőjévé válik az előadásnak. Így át tudja érezni, hogy

az emberek gyerekek maradnak életkortól függetlenül.

Közben Szása bohóc japán nyelvre váltott, mert – mint mondta – az illatok a szakura virágzására emlékeztetik. „A szakura és a lótrágya, napok óta zabot eszünk. Zabkását. Ettől maradnak rugalmasak az izmok” – anekdotázott.

Az előadások menetéről Szlava elárulta, sosem tudják előre, hogy ki fog szerepelni, azt csak fél órával az előadás előtt közli, mikor látja, ki, milyen hangulatban van.

A hangulatra most sem volt panasz, mert Szlava előadása közben – bohócai performanszának köszönhetően – először az ő, majd az államtitkár fején egyensúlyoztak egy szendvicsestálat, ami – magas állami pozíció ide vagy oda – tényleg visszavarázsolt mindenkit a gyermekkorába.

Az államtitkár "vette a lapot", beszállt a játékba Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

„Aki pedig az előadásról késik, az egy tál sütivel jön a többieknek – fűzte hozzá Szása. – Félünk is a cukorbetegségtől” – tette hozzá nagy derültséget kiváltva.

Mi már szagról ismerjük meg egymást. Mindenki fokhagymaszagú

– poénkodott tovább Szása, amivel végképp könnyes nevetésbe fordult az esemény.

Egy lombfúvó révén mindenki kapott a jóból, a hóból Fotó: Dobos Zoltán/Alfahír

A Slava’s Snow Show hat magyarországi előadására – a szervezők legnagyobb örömére – már elfogytak a jegyek, de Szlava Polunyin azt mondta, hol egyszer már jártak, oda mindig visszatérnek. A bohóc, aki a „Delfinek Követségének hivatalos képviselője”, valamint a „Világ Bolondjai Akadémiájának elnöke” is, reményét fejezte ki, hogy a következő években újabb és újabb előadásokkal örvendeztethetik meg a magyar közönséget.

Szlava Polunyin 1950. június 12-én született Oroszország Orlovszk megyéjében, egy Novoszil nevű kisvárosban. Iskolái elvégzése után Leningrádba költözött, ahol autodidakta módon kezdte el a pantomim művészetét elsajátítani, miközben a Leningrádi Állami Kulturális Főiskolán tanult tovább. Az alkotótársával, Alekszander Szkvorcovval létrehozott komikus mozgásszínházi és vizuális darabjai révén Szlava Polunyin rövid idő alatt az orosz kulturális élet ikonikus alakjává vált.

A 80-as évek elején Polunyin megalapította saját legendás színházi társulatát, a „Licegyei”-t (Alakoskodók). Ez idő alatt született meg a sárga bohóc – ASISSAI – karakterének ötlete. 1991-ben Polunyin otthagyta a Licegyei színházat és új szólóprojektekbe kezdett.

Az 1993 óta futó Slava’s Snow Show-t eddig több tucat országban mutatták be. Az előadás hagyományos és kortárs színházi bohócok semmihez sem fogható keverékét mutatja be: legyen szó a viharban a gigászi hógolyót kifestett Sziszüphoszként görgető magányos bohócról, vagy egy hajóban a láthatárt kémlelő legénységről. Számos érzelmet szabadít fel bennünk: egyszerre nevettet és borzongat, megríkat és elgondolkodtat.

Az előadásban nagy szerepet kap az improvizálás, vagyis a művészek a közönség reakcióinak megfelelően módosítanak a műsoron. Ennek köszönhetően a show minden városban és színházban különböző, ezáltal egyedi és megismételhetetlen.