Macron: nem dőlt még el, hogy lesz-e hosszú halasztás a Brexit-határidőt illetően

Szerdán rendkívül EU-csúcsot tartanak, melynek témája a Brexit lesz. Theresa May korábban már belengette lemondását, most június 30-ig kért haladékot, a nap végére okosabbak leszünk, a 27-ek döntést hoznak a hosszabbításról. Ez a dátum viszont azt vetíti előre, hogy megtartják az EP-választást Nagy-Britanniában is.