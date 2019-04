Készülhetünk a kórházak bezárására?

A Magyar Kórházszövetség új elnöke, Ficzere Andrea beszélt arról a kormánypárti Magyar Nemzet cikke szerint, hogy alapjaiban kell átalakítani az egészségügyi intézmények, azon belül is a kórházak finanszírozását, illetve most is úgy gondolják, "egy Magyarország méretű országban nincs szükség ennyi aktív ellátást nyújtó kórházra".

Szintén a szakmai modernizáció része, és emiatt rendkívül szimpatikus is, hogy Ficzere szerint a mesterséges intelligencia, az okoseszközök, a központilag irányított folyamatok mind-mind megkönnyítik az életünket és meggyorsítják a betegellátást, ezért nem szabad várni ezeknek a beszerzésével és adaptálásával.

Hogy lesz Magyarországon okos egészségügy? Most még nem tudni, de ne aggódjunk, nemsokára az lesz Egy friss, magyar egészségügyi startup cég, a Bene Studio szervezett a közelmúltban egy szakmai konferenciát, "Okos egészségügy: Merre tovább?" címmel. A beszélgetésben a házigazda Bene Bálint alapító-ügyvezetőn kívül Péteri János egészségbiztosítási szakértő, valamint Bibok György (orvosigazgató, 77 Elektronika Kft.)

Az más kérdés, hogy az Orbán-kormány hogyan fogja ezt lekommunikálni, főleg annak tükrében, hogy még mindig a kórházbezárások az egyik állandó jelzője a szocialista kormányzásoknak, az elmúltnyolcévnek.

Nem hajléktalan-, hanem munkásszálló lesz az újpesti kórházból | Alfahír A 444 szúrta ki azt a kormányhatározatot, melyben Orbán Viktor elrendeli, hogy IV. kerületben, a Árpád út 124-126. szám alatti ingatlanon munkásszállás kerüljön kialakításra. Itt volt korábban az Árpár Úti Kórház, amiből egyébként korábban még hajléktalanszállót akartak csinálni. Az átalakításra 1.318.800.000 forintot biztosít a kormány. Arról nincs információ, hogy kik fognak beköltözni a munkásszállóba.

Mindenesetre a Magyar Kórházszövetség kész együttműködni mindenben az egészségügyért is felelős humántárcával.