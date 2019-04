XVI. Benedek a szexuális forradalomban látja a papi gyermekmolesztálás okát

XVI. Benedek expápa egy nyílt levélben tette közzé gondolatait az elmúlt évek nagy port kavart papi gyermekmolesztálások kapcsán. Az 5500 szavas iromány három részre bontható és lényegében azt taglalja, hogy a 60-as évek szexuális forradalma révén jöttek létre homoszexuális „klikkek” az egyházon belül.

Az egykori egyházfő úgy látja, hogy a szexuális forradalom hatására az addigi szexuális normák teljesen összeomlottak és az egyház is védtelen volt ezekkel a társadalmi változásokkal szemben. Az egyházi oktatási intézményekbe is beszivárgott a pornográfia, bizonyos esetekben olyan püspökök által, akik egy újfajta, modern katolicizmust próbáltak teremteni. A pápa egy olyan esetet is említ a levélben, mikor az egyik püspök pornófilmeket vetített le a tanulóknak, hogy ellenállóvá tegye őket a hitnek ellentétes viselkedéssel szemben.

A Klerusblatt című német katolikus lap által közölt írásban a 600 év után, az egyház történetében kuriózumként 2013-ban visszavonult és a klérus ügyeiben azóta ritkán megnyilvánuló pápa azt állítja, hogy a ’80-as évek második feléig nem volt akut az egyházon belüli pedofília. Azonban mikor a társadalomból eltűnt Isten megszaporodtak az ilyen esetek. Ezért a megoldást abban látja, hogy az embereknek vissza kell találniuk Istenhez.

Benedek megköszönte utódjának, Ferencnek, amit azért tesz, hogy "Isten soha el nem tűnt fényét újra és újra megmutassa nekünk." (BBC)