Nyilvántartásba vették a Jobbik, a Fidesz-KDNP és a Momentum listáját 

Nyilvántartásba vette az első három pártlistát a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választásra csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Mivel a bejelentések megfeleltek a feltételeknek és a pártok összegyűjtötték a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlást, az NVB nyilvántartásba vette - sorrendben - a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz-KDNP és a Momentum Mozgalom listáját.

Mint ismert, elsőként a Jobbik adta le a szükséges ajánlásokat.

Az ellenzéki párt közleményében az áll: "Miután hétfőn a nemzeti néppárt elsőként adta le a szükséges ajánlásokat az NVI-nek, ma az NVB elsőként vette nyilvántartásba a legerősebb ellenzéki pártot.

"A Jobbik története során soha még ilyen gyorsan nem adta le a szükséges ajánlásokat, keményen rácáfolva ezzel a széteséséről szóló kormánypárti hazugságokra. A Jobbik biztonságosabb és igazságosabb Európát, valamint szabadabb Magyarországot szeretne, ezért küzd a magyar Országgyűlésben és május után, megújult erővel, az Európai Parlamentben is."

Elmarasztálták a TV2-t

A párt közleménye szerint az NVB mai ülésén helyt adott a TV2-vel szemben benyújtott jobbikos kifogásának is. A TV2 április 8-án és 9-én öt különböző Tények adásban is "megfeledkezett" beszámolni arról, hogy a Fideszen kívül a Jobbik is leadta a szükséges ajánlásokat. A Rogán-féle propagandaminisztériumból kézivezérelt televízió ezzel a jelölő szervezetekkel szembeni egyenlő bánásmód követelményét sértette meg, amiért az NVB marasztalta is a propagandaadót.