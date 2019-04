Nem hajlandó elárulni az MSZP, melyik cégnél hirdet az EP-kampányban

Elindult az EP-kampány, ahogy az várható volt, a Fidesz plakátjai ellepték az országot. Helyenként felbukkannak az MSZP-Párbeszéd és a Mi Hazánk Mozgalom plakátjai.

Mint kiderült, utóbbi párt 20 ezer forintért bérli a plakáthelyeket, mintegy 150 darabot.

A hvg.hu megkereste a Fideszt és az MSZP-t, hogy ők hol és mennyiért jutottak helyekhez. A kormánypárt egyáltalán nem válaszolt, az MSZP viszont titkolózik. Ujhelyi István kampányfőnök csak a politikai, tartalmi részekről tudott beszélni, az árra, helyre vonatkozó kérdéseinkkel a sajtóosztálynál kötöttünk ki. Ott viszont konkrét cégre kérdezésnél sem voltak hajlandók elárulni, hol hirdetnek, csak azt közölték, plakát ügyben voltak nehézségeik, de megoldották őket, a törvényeket betartva vásároltak felületet, országszerte 300 óriásplakátjuk és 200 citylight felületük lesz, összesen több mint 20 millió forintért, a plakátonkénti árat viszont nem voltak hajlandók elárulni.

Novák Előd viszont a hvg.hu-nak azt állította, rajtuk kívül az MSZP és a Fidesz hirdet még a Publimontnál.

Azt nem tudni, hogy ezt honnan tudta, mindenesetre ezt az információt az MSZP a Hvg-nek nem erősítette meg - ahogy a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként ismertté vált Vörös József tulajdonában lévő Publimont sem reagált megkeresésükre (az egyik MSZP-s plakáton viszont felbukkant a cég neve)

Olyannyira kínos lehet ez a szocialistáknak, hogy még név nélkül sem voltak hajlandók megerősíteni a cég nevét, pártszövetségen belül sem nagyon terjesztik az információt. A meg nem erősített pletykák szerint volt egy olyan feltétel, a plakátok üzeneténél, hogy negatív üzenetek nem jelenhetnek meg rajtuk - írja a portál.

Egy gyors osztással az MSZP által közölt számokból is kijön a 20 ezer forintos nettó darabár, amennyiben a keretösszeg a teljes kampányra, vagyis két hónapra vonatkozik, és tényleg ugyanannyiba kerül minden hirdetőfelület. Ez viszont azt is jelenti, hogy az MSZP - és a Mi Hazánk - ötödáron hirdet, mint a DK, amely Sebián-Petrovszki László pártigazgató elmondása szerint átlagosan 100 ezer forintért jutott óriásplakátokhoz más kisebb, a párt által szintén meg nem nevezett cégeknél. A Momentum elnökségi tagja, Hajnal Miklós elárulta, ők a Publimontról is lepattantak, márciusban keresték meg a cég egyik munkatársát, de nem kaptak választ az e-mailjükre.

A DK pártigazgatója elmondta, tízesével, húszasával vásárolták össze az óriásplakát-helyeket a kisebb cégektől, csak májusban tudnak hirdetni, 18-20 millió forintért. A párt szerint a plakátcégek nagy része visszautasította megkeresésüket, elmondásuk szerint informálisan közölték azt is, nem akarnak ujjat húzni a kormánypárttal.

Hajnal Miklós szerint ugyanígy járt a Momentum is. Hat céget kerestek meg, azok vagy nem válaszoltak, vagy visszautasították őket. Egyikük válaszát idézte is: sajnos az összes felületük elfogyott.

Az LMP-nek viszont még jut hely: egy névtelenséget kérő LMP-s azt mondta, lesznek plakátjaik, a párt sajtóosztálya pedig hivatalosan annyit közölt, még folynak a tárgyalások a cégekkel, így egyelőre nem tudnak részleteket mondani.

A Jobbik nem plakátol: Jakab Péter szóvivő a hvg.hu-nak azt mondta, az említett ÁSZ-büntetés miatt erre nincs pénzük, így "lábbal kell megnyerni a csatát."

Így viszont marad a Fidesz-erdő, a helyenként felbukkanó MSZP-Párbeszéd-es, Mi Hazánk Mozgalmas és az idővel rácsatlakozó DK-s óriásplakátokkal.