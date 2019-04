Nem leszünk kígyók, de nyuszik sem - ígéri Déri Tibor, az újpesti ellenzék közös polgármester-jelöltje

Újpesten sikerült az, ami fővárosi szinten egyelőre még nem: az egész ellenzék közösen indul az önkormányzati választásokon. Szalma Botond visszalépése után egy fiatal három gyermekes édesapa lesz a jelenlegi fideszes polgármester kihívója. A momentumos Déri Tiborral az újpesti összefogás titkáról, Wintermantel Zsolt remek marketingjéről, és jóval szerényebb teljesítményéről, illetve arról beszélgettünk, hogy 2019-ben miért ciki Újpesten fideszesnek lenni?

A családdal minden rendben?

Igen, köszönöm, a feleségem és a három gyermekem is jól vannak. Megbeszéltem velük, hogy indulok a választáson, és ők is támogatnak.

Azért indítottam ezzel a szokatlan kérdéssel, mert a újpesti ellenzék első közös jelöltje, Szalma Botond családi okok miatt lépett vissza. Ő határozottan cáfolta, de persze sokaknak az volt az első gondolata, hogy valamilyen nyomásgyakorlás hatására döntött így. A Fidesz távolról sem válogatós módszertanát ismerve, ez azért nem is olyan meglepő. Ön nem fél?

Mitől félnék? Újpesten eddig példátlan módon az összes ellenzéki politikai erő felsorakozott mögém. Illetve nem is mögém, sokkal inkább: mellém. Ebben az együttműködésben ugyanis mindannyian egyenrangú félként veszünk részt, és ugyanolyan elszántak vagyunk, hogy együtt végigvisszük ezt a küzdelmet.

Ilyen csapat részeseként nincs mitől félnem.

Fővárosi szinten azonban ez az összellenzéki csapat egyelőre úgy néz ki, nem tud összeállni.

Én borzasztóan sajnálom, hogy a Jobbik és az LMP kimarad ebből az együttműködésből. Azonban úgy gondolom, számukra is nyitva kell hagyni a kaput, nem szabad beletörődni a jelenlegi helyzetbe.

Ez ugyanis csak egy félmegoldás, ennek a két pártnak a szavazóira is elengedhetetlenül szükség van a változáshoz Budapesten.

Újpesten hogy sikerült összehozni azt, amit budapesti szinten nem?

Mindenekelőtt úgy, hogy mi jóval korábban elkezdtük az együttgondolkodást. Az újpesti ellenzéki erők lassan egy éve kezdték meg azt az egyeztetést, amelynek az eredményét most látjuk. Fontos, hogy a legelejétől ott volt az asztalnál minden egyes párt, senkit sem akartunk kihagyni a közös cselekvésből.

Miért kell Újpestnek új polgármester? Wintermantel Zsolt kifejezetten a népszerű kerületi vezetők közé tartozik.

El kell ismernünk, remek tanítványa Habony Árpádnak, kiváló a marketingje.

Azonban, ha a dolgok mögé nézünk, rádöbbenünk, hogy ez az ember nem tesz mást, mint, amit Orbánék a nagypolitikában művelnek.

Előre lejátszott közbeszerzések, kamu konzultációk, arrogancia, párbeszédképtelenség és pártállami mentalitás jellemzi az elmúlt kilenc évet Újpesten is. Ezen szeretnénk változtatni, hogy a kerület vezetése valójában az újpestiek érdekeit képviselje, és ne NER helyi lerakata legyen.

Wintermantel Zsolt viszont az utóbbi időben látványosan igyekszik kerülni, hogy fideszes színekben mutatkozzon, mintha csak egy egyszerű lokálpatrióta lenne.

Így van, de ez az újpestiek félrevezetése. Wintermantel Zsolt ma is ugyanúgy fideszes politikus, mint 2010-ben, amikor az Országgyűlésbe is bekerült a kormánypárt színeiben, vagy 2014-ben, amikor az összeférhetetlenségi szabályok miatt a polgármesteri széket választotta a képviselőség helyett, ám ekkor is fideszes jelöltként választották meg.

De akkor miért nem vállalja fel világosan, hangsúlyosan, hogy fideszes?

Mert ő is érzi, hogy ciki. Egyrészt azért, amit a pártja az egész országgal művel, másrészt, mert nálunk különösen népszerűtlen a kormány.

A tavalyi választásokon mindössze 35-36 százalékot kapott a Fidesz, vagyis az újpestiek kétharmada ellenzéki.

Én azonban, ha megválasztanak, nem a kétharmadot, hanem a háromharmadot, az összes újpesti embert fogom képviselni. Az elmúlt kilenc évben a kerület vezetése senkivel sem volt hajlandó párbeszédet folytatni, senkinek az érveit nem volt hajlandó meghallgatni. Ennek az áldatlan állapotnak véget fogunk vetni.

Ezt a mentalitást már volt alkalmunk megszokni országszerte. Erre azonban sokan mondhatják, hogy ugyan őket is taszítja az arrogancia, vagy a korrupció, de a város működik.

Sajnos számos tekintetben már ez sem igaz. Az újpesti SZTK-ban például egészen tragikus helyzet alakult ki. Jelen pillanatban egy ultrahang vizsgálatra nagyjából 1300 ember áll sorba, két-három, de akár négy hónapos várakozási idők is vannak. Ezt nem lehet pusztán az egészségügy országosan is botrányos állapotának tulajdonítani. A szakrendelő fenntartója az önkormányzat, a terület az alpolgármesteri székből lassan harminc éve kirobbanthatatlan fideszes Nagy István hatáskörébe tartozik.

Ezekért az állapotokért tehát elsősorban az újpesti vezetés a felelős.

A héten világossá vált az is, hogy a bezárt Árpád-kórháztól is végleg elbúcsúzhatunk, hiszen munkásszállóvá alakítják. Erről sem kérdezte meg senki az újpestieket, a fejünk felett döntöttek, a fideszes kerületi vezetés pedig szó nélkül beletörődött ebbe.

Március 15-én még Szalma Botond olvasta fel az újpesti ellenzék 13 pontját. Ezt Ön is vállalja?

Hogyne, ezek nagyon fontos követelések és célkitűzések. Szalma Botond egyébként továbbra is segíti a munkánkat, része a csapatnak. Az ő gondolataiból külön kiemelném, hogy "a közvagyonnal gazdálkodni és nem garázdálkodni kell.".

Újpestet ugyanis az elmúlt években egyszerűen kiárusítják.

Csak egy példa: az Ady Endre Művelődési Központ ingatlanját, egy hatalmas, központi helyen fekvő telket, mindössze 500 millió forintért készülnek eladni. És itt nem csak a döbbenetesen alacsony összeg a fájdalmas, hanem az is, hogy a város így elesik attól a lehetőségtől, hogy itt parkot, zöld területet alakítsanak ki. Helyette lakóház épül az eleve nagyon sűrűn beépített környéken.

Mit kíván az ellenzéki összefogás 2019. március idusán Újpesten? Az újpesti ellenzék 13 pontja

1. Szabad közéleti légkört!

2. Kulturált párbeszéd fórumait!

3. Felelős helyi városvezetést!

4. Az előző évek önkormányzati működésének átvilágítását, a sokmilliárdos látványberuházások felülvizsgálatát!

5. Postát Káposztásmegyer II-n!

6. Tiszta köztereket, utcákat, aluljárókat! Karbantartott közintézményeket!

7. Bérlakás építési programot!

8. Az egészségügyi ellátás körülményeinek javítását és modernizálását! A várólisták rövidítését!

9. Az újpesti közlekedés megújítását!

10. A védtelen személyek, különösen a gyerekek és az idősek fokozott védelmét! Kulturált kutyasétáltatási szabályok felállítása közösen a kutyásokkal, és annak betartatása!

11. A IV. kerületi Duna-part elérhetővé és vonzóvá tételét!

12. Az ingatlangazdálkodás felülvizsgálatát!

13. Októberben az összefogás győzelmét, és tisztességes, valódi önkormányzati munka megkezdését!

Ön az újpesti ellenzék közös jelöltjeként indul a polgármester-választáson. Ám, ha nem sikerül többséget szerezni a képviselő-testületben, akkor könnyen béna kacsává válhat. Láttunk a közelmúltban nem is egy hasonló példát.

Így igaz. Éppen ezért indítanak az újpesti ellenzéki pártok minden egyes önkormányzati választókerületben közös jelöltet. Mindenhol egy ember fog felállni a fideszes jelölttel szemben.

És, ha sikerül a polgármesteri pozíciót és a testületi többséget is elnyerni, akkor jöhet a leszámolás a fideszesekkel – gondolhatják sokan.

Gondolhatják, a Fidesz nyilván fog is ezzel riogatni – de nem így lesz. Engem egyes egyedül a szakértelem, a teljesítmény és a tisztesség érdekel, hogy ki, melyik párt szimpatizánsa, az teljesen hidegen hagy.

Aki becsületesen és jól végzi a dolgát, annak az égvilágon semmi félnivalója nincs.

A tavalyi országgyűlési választási kampányból kiindulva lesznek itt durvább dolgok is, mint a riogatás. Idén is brutális kampányra számít?

Semmiképp sem szabad hagyni, hogy az újpestieket szembe fordítsák egymással. Egy várost, egy közösséget alkotunk kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt. Meg kell hallgatunk egymást, párbeszédet kell folytatnunk. Mi ennek szellemében fogunk kampányolni – ám a kemény küzdelem elől sem futamodunk meg.