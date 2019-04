Évtizedekig tarthat a Notre-Dame rekonstrukciója

Évtizedekig tarthat a párizsi Notre-Dame újjáépítése a hétfői tűzvész után a kölni dóm főépítésze szerint.

Peter Füssenich, a német gótikus katedrális rekonstrukciós munkálatait vezető szakember kedden az RTL csatornának nyilatkozott.

"Azon spekulálni most, hogy mennyi ideig tartana az újjáépítés és mennyi pénzt emésztene fel: mintha üveggömbbe tekintenénk. Évekbe, talán évtizedekbe is kerülhet, amíg a borzalmas tűzvész okozta utolsó sérülést is maradéktalanul kijavítják"