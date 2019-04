Srí Lanka: a támadás előtt megvoltak a terroristák nevei és a potenciális célpontok is, de nem tettek semmit a hatóságok

A legfrissebb hírek szerint már 310 halálos áldozata van a Srí Lanka-i öngyilkos támadássorozatnak, ezzel párhuzamosan a hatóságok felelősségével is egyre többen foglalkoznak. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy a helyi szervek értesülhettek a veszélyről, de nem tettek semmit. A CNN újabb információkhoz jutott a korábbi jelzésekről.

India és az Egyesült Államok titkosszolgálatai többször is figyelmeztették Srí Lanka-i partnereiket, nagyméretű támadások lehetőségéről szóltak az információk, sőt, április 4-ére már azt is megtudták, hogy keresztény templomok kerülhetnek célpontba.

A szolgálatok a merényletre készülő gyanús személyek névsorát is eljuttatták a szigetországba, április 9-én a rendőrfőnök asztalán voltak a dokumentumok. A helyi hatóságok viszont semmit nem tettek annak érdekében, hogy megakadályozzák a támadásokat. A külföldi titkosszolgálatok még órákkal a merényletek előtt is küldtek figyelmeztetést, de ez is kevés volt.

A CNN szerint a biztonsági előkészületek elmaradásának politikai okai lehetnek: az államfő és a kormány között komoly konfliktus van, ennek következtében Ranil Vikremaszinge-t kizárták a nemzetbiztonsági tanácsból, de így is teljesen érthetetlen, hogy miért nem dolgoztak a fenyegetés elhárításán.