Nagy kérdés, összejön-e a „nagy hármas” béketárgyalása Isztambulban

Továbbra sem tudni, hogy 2019 decembere óta először (!) találkozik-e Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Klasszis Média égisze alatt megjelenő Privátbankár felidézi, szombat este Putyin váratlanul „komoly tárgyalásokra” invitálta Ukrajnát a háborúról. Zelenszikj erre azt mondta:

„Várni fogok Putyinra Törökországban csütörtökön.”

Ám az még szerda kora este is kétséges, Putyin személyesen ott lesz-e a találkozón. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint az oroszok „haladnak az előkészületekkel”, de a küldöttség összetételére csak szerda késő este derül fény. A Privátbankár úgy véli,

az orosz elnök részvételének lebegtetése orosz pszichikai nyomás Zelenszkijre.

Ha mindkét háborúzó elnök ott lesz, akkor valószínűleg Donald Trump is – írja a Privátbankár. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója azt mondja, Zelenszkij Ankarában Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyal, de ha Putyin érkezik, akkor az ukrán elnök is Isztambulba megy. Zelenszkij reméli, hogy találkozik Trumppal, és ha az amerikai elnök valóban ott lesz, az Putyint is részvételre ösztönözheti – olvasható a portálon.

A Privátbankár arra is felhívja a figyelmet, hogy egy Putyin–Zelenszkij-csúcs sem biztos, hogy hatalmas siker lenne, legjobb esetben is tűzszünet vagy fogolycsere lehet az eredmény. Ám egyik háborúzó fél sem bízik a másikban.