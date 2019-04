Ujhelyi visszavonulót fújt, az MSZP levette oldalairól a patkánykormányozós videót

A szocialisták kommunikációs katasztrófája újabb állomásához érkezett. Az MSZP kampányfőnöke, Ujhelyi István kedd reggel a Facebook-oldalán közölte, hogy eltávolították oldalaikról a Fidesz kormányzását patkánykormányzásnak nevező posztot és videót.

„Meghallottam és megértettem ugyanakkor közösségünk véleményformálóinak féltő szavait is. Nincs vitánk egymással, sőt. Mi nem akarunk hazánk kútmérgezői lenni, nem akarjuk kirúgni magunk alól a rothadt hatalommal szemben meglévő morális mankónkat. Nem is tettük, nem is tettem. Nem is fogom soha. Mi különbek vagyunk ennél a rezsimnél és féktelen maffiacsaládjánál. Nem is folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és - vállalom - sokkoló választ. Tudom és érzem a visszajelzések tömegéből, hogy sokak elvárása volt az, hogy végre határozottan és egyértelműen kiálljunk magunkért és közösségünkért. A válaszvideónk, a figyelemfelhívó üzenetünk elérte célját és célzottjait, a mai nappal le is vettük az oldalainkról.”