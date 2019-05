Putyin beszélhette le Madurót a menekülésről

Kedden új szakaszába lépett a Venezuelai válság, mikor az ellenzék vezére Juan Guaidó felszólította a hadsereget, hogy támogassa őt, a kormányellenes tüntetéseken pedig erőszak tört ki. Ugyan sok alacsonyabb rangú katona átállt az ellenzékhez és többen Kolumbiába és Brazíliába dezertáltak, a legfelsőbb katonai vezetés továbbra sem mutatja jelét, hogy magára hagyná Madurót és a védelmi miniszter is leszögezte, hogy a fegyveres erők továbbra is megvédik az alkotmányt és a „legitim hatóságokat”. Ahogyan a venezuelai legfelsőbb bíróság is kiáll az elnök mellett, és semmisnek nyilvánította a Guaidó által vezetett kongresszus minden lépését.

A világ vezető nagyhatalmai között továbbra sincs egység afelől, hogy melyik oldalt támogatják.

A venezuelai olajiparban is érdekelt Oroszország Maduró mellé áll és a Kreml közel 100 katonát és fegyvereket küldött Caracasba, míg a kormány jelentős hitelezője, Kína kisegítette az elnököt a sorozatos áramszünetek idején. Törökország többször is Maduro mellett foglalt állást, és közölte, hogy a felkelés az alkotmányos rend elleni kihívás. Irán is támogatta Madurót és bírálta a kormánya elleni amerikai szankciókat.

Az Egyesült Államok röviddel azután ismerte el az ellenzéki Guaidót, hogy kikiáltotta magát ideiglenes elnöknek. Donald Trump konzervatív kormányzata egy sor szankciót rendelt el, azzal a céllal, hogy eltávolítsa Madurót a hatalomból. Trump nem zárt ki egy esetleges katonai beavatkozást sem, de jelenleg nem mutatkozik Washingtonban túl erős szándék egy ilyen lépésre.

Brazília, Dél-Amerika legnagyobb országa és Venezuela szomszédja teljes támogatásáról biztosította Guaidót az új államfő, a radikális jobboldali Jair Bolsonaro elnöksége alatt, aki diktátornak nevezte Madurót. A kormány azonban közölte, hogy katonai beavatkozást nem fontolgatnak. Eközben több baloldali latin-amerikai kormány is Maduró mellé állt. Kuba még támogatást is nyújtott Caracasnak, ami miatt az USA szankciókat vezetett be az ország ellen.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint kedden odáig fajult a helyzet, hogy Maduro készen állt arra, hogy Kubába meneküljön. A repülőtér kifutóján már indulásra készen állt a gép, de az oroszok kérésére végül nem szálltak fel.

A centrista vagy radikális jobboldali államfők vezette dél-amerikai országok legtöbbje, köztük Argentína, Kolumbia, Chile és Peru Guaidót támogatja.

Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Spanyolország, valamint több mint tucatnyi más európai uniós tagállam februárban összehangoltan elismerte Guaidót. Az EU hangsúlyozta, hogy politikai, nem pedig katonai megoldást kíván a válságra.