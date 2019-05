Magánbiztonsági cégek veszik át a rendfenntartást Detroitban?

Detroit városának mélyrepülése újabb szakaszba lépett. Az autóipar és a rá épülő gazdaság tönkremenetele után a város 2013-ban csődöt jelentett. Sok egyéb más feladat mellett a városi rendőrségre sincs elég forrás, így a bűnmegelőzés és bűnüldözés szerepét részben kezdik átvenni a magánbiztonsági vállalatok.

A város rendőreinek jelentős része elköltözött és az ország más részein nézett jobban fizető munkahely után – derül ki a VICE News riportjából. A legnagyobb biztonsági vállalat, a Securitas a csőd óta 25 százalékos növekedést mutatott fel, de más szereplők is vannak a piacon.

A Threat Management Center ügyfeleit immár – amelyet a korábbi ejtőernyős katona, Dale Brown vezet – 5000 magánszemély és több, mint 100 cég teszi ki. A vállalat évente 2 millió dollárt hoz a konyhára.

Mint Brown elmondta, saját védelmi technikáját már több, mint 20 éve oktatja és terjeszti. Elsősorban az elrettentésre helyezi hangsúlyt. Ha megnézzük a cég VIPER alakulatának tagjait, akkor ezen nem is csodálkozunk. James Craig rendőri vezető szerint a magáncégek emberei megelőzhetik a bűnözők tevékenységét, azonban a rendőröket ők sem tudják helyettesíteni.

A vállalat a profitorientált védelmi szolgáltatások mellett oktatásokat is szervez idősek, gyerekek, és tűzoltók számára, de olyan speciális képzéseik is vannak, mint a „városi túlélési taktikák”, amelyben a leírás szerint megtanítják a jelentkezőknek, hogyan kerülhetik el a veszélyes helyzeteket, és hogyan menekülhetnek el a támadók elől sikeresen, ha mégis fenyegetés éri őket. Ezen kívül hajókkal is rendelkeznek, és gyorsasági motorokkal indulnak sürgős helyzetekben a helyszínre, ha a Hummer terepjárók lassúnak tűnnek.

Az ilyen magánbiztonsági vállalatok nagyon elterjedtek Közép- és Dél-Amerikában, vagy éppen az afrikai országokban, ahol elsősorban a tehetősebb rétegeket, vagy a külföldi vállalatok alkalmazottait védik. Úgy néz ki, hogy most megjelentek az Egyesült Államokban is, és egyre nagyobb szerepet kapnak.