A cseheknél megoldották: eléri az EU-s átlagbérszintet az orvosok és nővérek fizetése

Eléri az európai uniós bérszint átlagát a cseh kórházakban az orvosok és a nővérek fizetése a cseh egészségügyi minisztérium közlése szerint. Az MTI azt írja: egy átlagos orvos Csehországban 1,092 millió, egy átlagos nővér pedig 559 ezer forintnyi koronát fog hazavinni 2019 végére, a tervezett 7%-os emelés után.

Az Eurostat kimutatása szerint 2016-ban az orvosok az uniós tagállamok átlagbérének 240 százalékát keresték, míg a nővérek 107 százalékát. 2018 végén a cseh orvosok havi átlagbére az országos átlagfizetések 243 százaléka volt, a nővéreké 121 százalék.

A cseh orvosi kamara elnöke ugyanakkor így is kevesli az emelést, ami szerinte akkor sem lenne elégséges az elvándorlás megállításához, ha a minisztérium adatai a valóságot tükröznék. Milan Kubek úgy látja, hogy csak az ukrajnából érkező orvosok és nővérek miatt nincsen még látható következménye a cseh egészségügyi dolgozók nyugatra távozásának. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a tárca által közzé tett adatokba a túlórákért, ügyeletekért kifizetett bért is beleszámolják, míg az uniós statisztikákba nem.