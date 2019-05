Az újpesti önkormányzati rendészetet vezényelték ki az ukránok betelepítése ellen tiltakozókkal szemben

Varga Mihály pénzügyminisztert újpesti fórumán emlékeztették volna arra, hogy a migráció ellen szavakban oly ádázul küzdő kormány tízezrével hozat be az országba bevándorlókat, akik számára egy kórházból alakítanak ki szállást a kerületben. Wintermantel Zsolt fideszes polgármester azonban az önkormányzati rendészet vezetőjét állította az ajtóba, hogy a kellemetlen látogatók ne juthassanak be.

Az Árpád Úti Kórház 2015-ös bezáratása már akkor is komoly indulatokat keltett, ám az még nagyobb felháborodási hullámot vetett, amikor idén áprilisban kiderült, hogy az ingatlanban még csak nem is a magyar hajléktalanok, hanem a javarészt ukrán migránsmunkások számára létesítenek szállást.

A Jobbik múlt héten a jövevények nevében ukrán nyelvű molinókon „köszönte meg” Wintermantel Zsolt fideszes polgármesternek, hogy a létesítmény

„Nekünk épül. A ti pénzeteken."

Jakab Péter: Az országnak inkább kórházakra volna szüksége | Alfahír A Jobbik országgyűlési képviselője, Jakab Péter szerint felháborító, hogy miközben folyamatosan bevándorlókkal riogat a kormány, addig ezzel szemben módszeresen telepít be külföldi vendégmunkásokat az országba. A Jobbik frakcióvezető-helyettese az egykori Árpád Kórház épülete előtt úgy fogalmazott, hogy a változáshoz "egy óriási kijózanító pofont" kell kapnia a Fidesznek a május 26-ai európai parlamenti választáson a magyar emberektől.

Varga Mihály kedden Újpesten tartott fórumot, hogy a "migráció megállítása" érdekében "Orbán Viktor programjának" támogatására buzdítsa az embereket.

A fideszes kampányrendezvényen valamiért fontosnak tartotta a megjelenést Derce Tamás egykori független újpesti polgármester, Őze István, az UTE klubigazgatója, sőt, a budapesti roma önkormányzatot vezető Csóka János Pál is.

Csóka egyébként az MSZP nemzetiségi tagozatának alelnöke is, februárban pedig azzal bérelt magának címlapot a kormánypropagandában, hogy "náci pártnak" nevezte a Jobbikot, amellyel semmiképp sem szabad együttműködni.

A Jobbik, az LMP és az MSZP helyi politikusai és aktivistái is el akartak látogatni a fórumra, hogy emlékeztessenek a miniszterelnök programjának kevésbé propagált részére, amelynek jegyében 86 ezer migránst engedtek be az országba. Őket azonban az épületbe sem eresztették be, arra hivatkozva, hogy a rendezvényre korábban regisztrálni kellett. Az azonban rejtély, hogy ezt hol és hogyan lehetett volna megtenni, hiszen ezt a meghívóban semmilyen módon nem jelezték, és az érkezőktől sem kérték számon.

A Fidesz számára kényelmetlen látogatókat kizáró ajtónálló egyébként nem volt más, mint az újpesti önkormányzati rendészet élén álló Cserna Sándor, közbiztonsági referens.

Vagyis egy pártrendezvényt a helyi, ellenzéki adófizetők pénzéből is fenntartott önkormányzati testület vezetője őrzött, törvénytelenül kizárva onnan azokat, akiket kellemetlen vendégnek tartott.

Az újpesti MSZP elnöke, Trippon Norbert felháborítónak nevezte hogy "Wintermantel embere" megakadályozta őket

„abban, hogy újpesti polgárként részt vegyünk egy újpesti rendezvényen. Semmi mást nem szerettünk volna csinálni, mint megkérni a pénzügyminisztert, hogy támogassa azt, hogy újra legyen kórháza Újpestnek.”

Déri Tibor, a Momentum, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a DK polgármester-jelöltje hozzátette: Cserna kifejezetten agresszíven lépett fel,

"egy hölgyet konkrétan kilökött az ajtón. Ez megengedhetetlen, egy demokráciában ilyen nem fordulhat elő."

Az újpesti LMP-t vezető Kanász Nagy Máté emlékeztetett: "Újpesten különösen sújt minket a Fidesznek az egészségügyet és az oktatást leépítő politikája".

Azt ugyanakkor örvendetesnek tartja, hogy "közösen tudunk olyan fontos ügyekért kiállni, mint hogy legyen újra kórház Újpesten".

"Van alternatíva, ősszel nyerni fogunk és megkezdjük kerületünk fejlesztését."

- tette hozzá.

Szabó Balázs, az újpesti Jobbik alelnöke szerint

“Wintermantelék gondoltak egy nagyot: kórház nincs, de a bolsevik kormánypropagandának biztos örülnének az újpestiek - ezért szervezték ezt a fórumot.”

Szabó úgy véli, jellemző a Fidesz "arrogáns és gátlástalan" stílusára, hogy "szekusokkal és őrző-védő emberekkel barikádozták el magukat a helyszínen." Hozzátette: a törvénytelen eljárással szemben panaszt nyújtott beEgyenló Bánásmód Hatósághoz

"Úgy tűnik, az Árpád Kórházat munkásszállóvá alakító kormányhatározattal az újpesti Fidesz számára lejárt a belakoltatási moratórium: amint elkészül az egykori kórház épületének felújítása, százasával fogják betelepíteni az ukrán vendégmunkásokat a kerületbe."

mutatott rá.

Hozzátette: már most is rengeteg ukrán lakik a városban, "el lehet képzelni, mi lesz jövőre, ha nem váltják le Wintermanteléket az újpesti emberek. Az ellenzéki pártok kórházat akarnak Újpestre, a Fidesz ukrán melósokat."

A helyzet abszurditását semmi sem mutatja jobban, mint, hogy a betelepítés ellen tiltakozó ellenzékiek kituszkolását